Los entrenadores alzan la voz contra la precarización de los banquillos: “Hemos cometido el error de aceptar cualquier propuesta”

Ser entrenador se ha convertido en una profesión de riesgo. Según un informe del CIES Football Observatory, el 65,2% de los clubes de las 55 ligas analizadas había cambiado de entrenador al menos una vez durante los últimos doce meses. En las últimas seis temporadas se han producido 54 relevos de técnicos principales en LaLiga, una media de nueve por campaña. Solo en la 2024/25 hubo 35 destituciones durante el campeonato en las cinco grandes ligas europeas. La permanencia media de un entrenador activo en esas competiciones no alcanza los dos años.

En este contexto, los 14 años y casi ocho meses de Diego Pablo Simeone en el Atlético son una rareza extraordinaria que parece pertenecer a otro tiempo. Así lo considera Óscar de Paula, entrenador de la 41.ª edición de las Sesiones AFE, una oportunidad para que los jugadores sin equipo puedan prepararse y regresar al mercado.

Bajar el caché para seguir en la rueda

El que fuera jugador de la Real Sociedad, el Badajoz, el Cádiz y la Ponferradina dio sus primeros pasos en los banquillos en el club pacense. Después acumuló experiencias en el filial del Extremadura, el Jerez CF y el CD Palencia, entre otros equipos. “Cuando yo era jugador no se cambiaba tanto de entrenador. Tenía que suceder algo demasiado grave o extraño para que se tomara esa decisión. Con el paso del tiempo se fueron adelantando las destituciones. La ejecución del míster era cada vez más rápida cuando algo no salía bien o fallaban los resultados. A día de hoy, el entrenador es algo efímero. Da igual quién sea”, explica a SPORT el encargado de dirigir a la Selección AFE en el ‘stage’ celebrado en Alicante.

Cuando yo era jugador no se cambiaba tanto de entrenador. Tenía que suceder algo demasiado grave o extraño para que se tomara esa decisión. Con el paso del tiempo se fueron adelantando las destituciones. La ejecución del míster era cada vez más rápida cuando algo no salía bien o fallaban los resultados Óscar de Paula — Entrenador y exjugador profesional

Entre las causas de la precarización, De Paula coloca una por encima del resto: “Quizá nosotros hemos cometido el error de aceptar cualquier propuesta con tal de estar dentro de la rueda. Pero esa rueda tampoco puede funcionar así, porque estamos pervirtiendo nuestra profesión. Los clubes también se lo toman a la torera porque, en cuanto algo no marcha bien, olvidan el proceso. Esto es un juego en el que solamente puedes ganar, empatar o perder, pero esa parte tan importante deja de tenerse en cuenta”.

El jugador de la Real Sociedad, Oscar de Paula (d), controla el balón ante el centrocampista del Villarreal, Marcos Senna, durante un encuentro disputado en 2005. / JUAN HERRERO / EFE

Para el entrenador nacido en Durango, “quizá hemos bajado tanto el caché del entrenador en las categorías un poco más modestas que, con tal de continuar dentro de la rueda, se aceptan contratos por cualquier cantidad”. A su juicio, esa devaluación facilita que los clubes sustituyan al técnico sin detenerse en su trabajo: “No cuesta echar al entrenador. Lo despiden y contratan a otro. Da igual el nombre, quién sea, cómo trabaje o lo que haga. Tu trabajo durante semanas o meses puede ser espectacular y, por el interés de alguno o de algunos, te tiran. Creo que debemos pararnos a pensar y darle una vuelta a este asunto”.

Los paradigmas de Luis Enrique y Arteta

Los procesos y los proyectos son cada vez más difíciles de sostener cuando se exige un resultado inmediato desde la llegada al banquillo. Sin embargo, los grandes casos de éxito actuales son precisamente aquellos en los que los clubes han “dado tiempo a los procesos creados por dos entrenadores para que pudieran acercarse al éxito. Hablo del Arsenal de Mikel Arteta y del PSG de Luis Enrique. Creo que ese es el camino correcto”. Para De Paula, a los dos técnicos españoles se les ha entregado “la vara de mando con la que tomar las decisiones pertinentes. Así, con paciencia, han construido grandes equipos campeones”.

Por eso, para De Paula, cualquier preparador debe encontrar “un lugar profesional donde le den tiempo para trabajar. Todo pasa por ahí. ¿Qué le pido yo a un proyecto? Que sea lo más profesional posible. Cuando digo que me quieran, me refiero a que me dejen trabajar y me den libertad para hacerlo”.

Luis Enrique y Mikel Arteta, durante la pasada final de Champions. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Caer en la rueda y asumir un proyecto por el simple hecho de continuar en el mercado termina convirtiéndose en un círculo vicioso para los entrenadores, pero también para los clubes. La urgencia les impide encontrar soluciones reales a sus problemas y puede llevarlos a recurrir a técnicos con experiencia en la categoría sin detenerse en su encaje con el equipo.

Las dos soluciones de la Real Sociedad

La Real Sociedad, que Óscar de Paula conoce bien después de disputar 302 partidos oficiales con su camiseta, ofrece un ejemplo de cómo responder a situaciones complejas desde ópticas diferentes. Tras la salida de Imanol Alguacil, un hombre de la casa, se apostó por la continuidad con Sergio Francisco, quien, como su antecesor, había ascendido desde el filial. La apuesta no funcionó y el club optó después por un perfil totalmente distinto: Pellegrino Matarazzo. El estadounidense, que nunca había entrenado en LaLiga, asumió las riendas del conjunto donostiarra a mitad de temporada y terminó conquistando la Copa del Rey.

¿El fichaje de Matarazzo por la Real Sociedad? Si tienes un entrenador que no entiende el fútbol como lo entiende el club, comienzan las dificultades. Si contratas a uno que hable el mismo idioma futbolístico que la entidad, empiezas a construir algo sólido Óscar de Paula — Entrenador y exjugador profesional

“Entró con buen pie en San Sebastián. Ha encontrado la tecla para conseguir que el equipo compita, juegue y resulte atractivo. Ha mezclado su manera de entender el juego con la forma de entender el fútbol que tiene la Real. Creo que ahí se encuentra parte del éxito. Si tienes un entrenador que no entiende el fútbol como lo entiende el club, comienzan las dificultades. Si contratas a uno que hable el mismo idioma futbolístico que la entidad, empiezas a construir algo sólido”, analiza De Paula.

El exfutbolista también ha ejercido como director deportivo, de ahí que su forma de ver el fútbol contemple un espectro amplio que incluye la lógica de las contrataciones. Esa capacidad de adaptación resulta especialmente útil al frente de la Selección AFE, un conjunto de jugadores sin equipo que presenta unas particularidades muy marcadas. “Es una miniconcentración de élite, pero con la peculiaridad de que aquí vienen jugadores que están en paro. Llegan en una situación delicada que tienes que tener en cuenta. Normalmente, además, llevan tiempo sin entrenarse en grupo y con balón. Han realizado trabajos específicos de fuerza y tareas individuales, pero no colectivas. Hay que integrarlo todo y, como entrenador, adaptarte a las circunstancias especiales que encuentras aquí”, explica.

Rodri Ríos, Óscar de Paula y Sekou Gassama, durante la 41ª edición de las Sesiones AFE. / CARLA CORTÉS / AFE

Jugadores y entrenadores más formados

Las Sesiones AFE han consolidado su utilidad a lo largo de las 41 ediciones celebradas. Permiten al futbolista sin club volver a sentirse parte de un grupo con el que comparte inquietudes. Para De Paula, que también busca un nuevo reto en los banquillos, suponen además un escenario real en el que dirigir y competir.

“Intentas enfocar el trabajo hacia tareas integrales que te permitan abarcar mucho en poco tiempo. Son dos semanas y los jugadores vienen cada uno de su padre y de su madre, no se conocen y proceden de categorías y niveles diferentes. Traíamos una base de tareas programadas, pero después debes adaptarlas en función de los imprevistos y del nivel de los chicos. Tienes que ir ajustando todo ese conglomerado de cosas”, ejemplifica el técnico, que se ha puesto al frente de un grupo en el que figuran futbolistas con pasado profesional como Rodri Ríos o Sekou Gassama, quienes también compartieron su historia con este diario.

Óscar de Paula, durante la 41ª edición de las Sesiones AFE. / CARLA CORTÉS / AFE

Hay trabajo físico y táctico, pero también de cohesión grupal y recuperación mental. “¿Cómo les ayudamos? Hablándoles de la vida y de la experiencia de cada uno. Cuando has salido de un pueblo de 10.000 habitantes (Olivenza) y has conseguido cumplir el sueño de ser jugador profesional, puedes convertirte para ellos en un modelo de referencia. Pueden escuchar una historia real que les aporte cosas. Creo que el futbolista actual es mucho más intelectual y está mejor formado en ese aspecto”, insiste.

“En la Real Sociedad, las generaciones que venían detrás de nosotros añadieron formación académica a la exigencia deportiva y eso ayudó a minimizar el efecto rebote. El porcentaje de chicos que alcanza la élite es pequeño, pero la Real forma futbolistas para la vida, independientemente de que lleguen o no al primer equipo”, concluye De Paula. El técnico busca ahora una nueva oportunidad mientras reclama una revisión de esa rueda frenética que ha convertido el banquillo en un ejercicio de funambulismo, en el que conservar el equilibrio no siempre depende de los resultados. Un oficio para el que, pese a todo, cada vez se forman más y mejor los profesionales.