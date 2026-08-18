Simeone: "Julián Álvarez aún no está preparado para seguir cuidando el nombre que tiene"

Declaraciones significativas de Diego Pablo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez. Aunque el entrenador del Atlético de Madrid se remitió a la inflexible postura de Miguel Ángel Gil Marín y usó la expresión jurídica "no ha lugar" para referirse al caso en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga en el Metropolitano, el técnico también aseguró que está "preparado para lo que suceda" en el final del mercado de fichajes y reconoció que no ve al delantero preparado "para seguir cuidando el nombre que tiene".

"Si el dueño del club [Gil Marín] habla tajantemente de la forma con la que habló, creo que está más que claro. Es como en un juicio: no ha lugar. Así de claro. A partir de ahí, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones para que siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es. No lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que evolucione un poco más en los próximos días y esté un poco más cerca de lo que queremos", declaró Simeone.

El míster colchonero insistió en que él se ocupa "de la parte deportiva y personal" y manifestó que su idea es "armar un equipo alrededor de Julián". "Sigo pensando en la misma línea. Es un chico extraordinario y estuvimos hablando como lo hacemos siempre. Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él. Seguimos pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él. Ha dado mucho al club desde que llegó", dijo para anunciar que la 'araña' no entrará en la lista para el debut en Liga, previsto para este miércoles a las 21.00 horas.

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El Cholo no quiso mojarse sobre el perdón del Metropolitano al futbolista argentino en caso de que se quede. "La gente opinará y pensará lo que tenga que opinar y pensar. Soy respetuoso en todas las situaciones. Ya lo fui con Diego Costa, Griezmann... Y lo seré ahora con Julián", consideró. Tampoco entró en si tiene mejor o peor plantilla que la temporada pasada: "Tenemos que ir ajustando. Muchos chicos acaban de llegar de vacaciones y llevan pocos entrenamientos. Tendremos que ajustar para sacar el mejor partido de la plantilla que tenemos. Aún queda mercado y estamos preparados para lo que suceda. Cuando termine el mercado tendremos más claro qué somos".