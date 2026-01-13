Xabi Alonso, el último: ¡Más de 120 entrenadores despedidos en Europa!

La destitución de Xabi Alonso acapara todos los focos de la prensa deportiva en las últimas horas. La marcha del hasta ahora entrenador del Real Madrid eclipsa cualquier otra noticia al tratarse del club blanco, pero la realidad es que su despido es uno más de entre los más de 100 cambios de entrenador que se han producido en Europa en lo que llevamos de temporada.

Nombres como Enzo Maresca o Rúben Amorim provocaron los terremotos más sonados de los banquillos europeos antes de que el Real Madrid decidiese prescindir del tolosarra. El técnico del Chelsea fue despedido el pasado 1 de enero por desavenencias con la directiva de la entidad 'blue', unidas a unos resultados no del todo positivos en la Premier League. Más inestable todavía era la situación del Manchester United de Amorim, que no supo hacer crecer a unos 'red devils' que recientemente cayeron eliminados de la FA Cup, su última posibilidad de aspirar a un título esta campaña.

Pero más allá de las destituciones en algunos de los clubes más potentes de Europa, son ya 123 entrenadores (sin contar interinos) los que han caído en las veinte mejores ligas del continente (según el coeficiente UEFA) desde que comenzase la temporada 25/26, dejando a un lado las competiciones de Suecia y Noruega, que siguen un calendario anual diferente al resto.

Xabi Alonso vivió su último partido como entrenador blanco en Arabia / EFE

LaLiga Hypermotion eclipsa a la Primera División

De todos los cambios producidos en Europa, cinco se han dado en LaLiga EA Sports, incluyendo el adiós de Xabi Alonso para que Arbeloa ocupe su lugar. El primero en llegar fue el despido de Veljko Paunovic, sustituido en el Real Oviedo por un Luis Carrón que tan solo duró dos meses en el cargo hasta ser relevado por Guillermo Almada, tercer integrante del banquillo carbayón en lo que llevamos de curso.

Antes también se marchó Julián Calero del Levante, sustituido primero por el interino Álvaro del Moral y luego por el portugués Luís Castro; mientras que la Real Sociedad oficializó en diciembre la marcha de Sergio Francisco. Ahora es Matarazzo quien dirige a los 'txuri-urdines' tras una breve etapa del interino Ansotegi. No cuentan para esta estadística los cambios de entrenadores en LaLiga Hypermotion, que habrían disparado a España en este registro, pues con el despido ayer de Jesús Galván en el Mirandés ya son 12 los técnicos que han abandonado su cargo en Segunda División.

Sergio Francisco fue destituido como entrenador de la Real Sociedad / EFE

Comparando con las otras cuatro grandes ligas europeas, el ránking lo lidera la Premier League con seis bajas, las de Nuno Espírito Santo y Postecoglou (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Vítor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) y Rúben Amorim (Manchester United). Le siguen LaLiga y la Bundesliga con cinco (Erik ten Hag del Leverkusen, Seoane del Mönchengladbach, Simones del Wolfsburgo, Wagner del Augsburgo y Bo Henriksen del Mainz).

Por su parte, tanto en Italia como en Francia se han producido cuatro modificaciones. En la Serie A, han sido destituidos Igor Tudor (Juventus), Vieira (Genoa), Pioli (Fiorentina) e Ivan Juric (Atalanta), mientras que en la Ligue 1 lo han sido Adi Hütter (Mónaco), Luís Castro (Nantes), Franck Haise (Niza) y Liam Rosenior (Estrasburgo).

Cambios de entrenador en ligas europeas 25/26 Turquía: 17

Grecia: 10

Chipre: 10

Belgica: 9

Polonia: 7

Austria: 7

Inglaterra: 6

Portugal: 6

Rumanía: 6

España: 5

Alemania: 5

Escocia: 5

Italia: 4

Francia: 4

República Checa: 4

Israel: 4

Suiza: 4

Croacia: 4

Países Bajos: 3

Dinamarca: 3 Total: 123 cambios de entrenador* *Sin contar entrenadores interinos **En las 20 mejores ligas de Europa según el coeficiente UEFA

Turquía, al frente en inestabilidad

El récord de esta estadística lo acapara la Superliga turca, competición que no disfruta de demasiada estabilidad en ninguno de sus estamentos, desde la presidencia hasta la plantilla arbitral. En el país otomano ha sido cesados ¡17 entrenadores!, incluyendo nombres conocidos como los de José Mourinho (Fenerbahçe) o Solskjaer (Besiktas). El Top-3 lo cierran las primeras divisiones de Chipre y Grecia con 10 cambios cada una.

En el lado contrario, se erigen como ligas más estables del continente la Eredivisie de Países Bajos y la Superliga de Dinamarca, con tan solo tres cambios de entrenador en cada una. Ya con cuatro aparecerían las ya mencionadas Serie A y Ligue 1 junto a las competiciones de República Checa, Suiza, Croacia e Israel, que precisamente ocupaba el extremo del ranking hasta hace tan solo dos días. Desde entonces, fueron destituidos dos técnicos de una tacada.

Más allá de la muestra, si contásemos otras competiciones menores de Europa, sería la liga de Serbia la que encabezaría el ránking con hasta 18 sustituciones, con Bulgaria tercera tras 11 cambios en los banquillos. También existen competiciones más estables que las de Dinamarca y Países Bajos, como por ejemplo la liga de Gales, en la que ningún técnico ha abandonado su cargo desde que comenzase la temporada.