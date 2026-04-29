Diego Rivas, secretario general de AFE: "La Liga tiene que empezar el 22-23 de agosto por el descanso y la salud de los jugadores"

Diego Rivas (Ciudad Real, 1980) acumuló cerca de 500 partidos entre todas las categorías del fútbol español hasta que en 2018 decidió retirarse. La suya fue una carrera prolífica, pero que los jugadores que le han sucedido, y seguirán haciéndolo, pulverizarán. Las temporadas tienen cada vez menos tiempo para el reposo, un proceso que él empezó a vivir y que se ha acelerado en los últimos tiempos.

Por eso, después de ser vocal de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles, al poco de retirarse se convirtió en secretario general de uno de los sindicatos más activos en la defensa de los intereses de los futbolistas. A lo largo de estos años, victorias, derrotas, pero sobre todo, muchas batallas, como la que cada año genera el calendario de LaLiga.

Una negociación que se complica en año Mundial. La patronal está obligada a llevar a un acuerdo con los jugadores. Por el momento, a falta de acuerdo, dos posturas. La de un Javier Tebas que aboga por un inicio a dos velocidades que comience el 14 de agosto con seis partidos. Del otro lado, AFE, quien apuesta por dar el pistoletazo a la temporada el fin de semana del 22 y 23 de agosto. El pacto, todavía en el aire.

Tebas: “Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid” / EFE

Pregunta. Javier Tebas, presidente de LaLiga, anunció este martes que la primera jornada de LaLiga 2026/2027 sería dividida. Con dos fechas según el desempeño de los jugadores en el Mundial de los diferentes equipos del fútbol profesional. ¿Qué le parece a AFE?

Respuesta. Nos parece que Javier puede decir lo que considere oportuno, y nosotros también decimos lo que creemos. Entendemos que debe primar la salud del deportista para garantizar la igualdad en el inicio de la competición y, sobre todo, en favor del producto de LaLiga. Por eso creemos que debe empezar el día 23 de agosto. Es una razón sencilla: los jugadores habrán tenido sus vacaciones y su periodo para poder adecuar el cuerpo a una competición dura en la que todos los equipos van a empezar las mismas competiciones. Así se verá el mejor producto, porque los jugadores estarán en las mejores condiciones.

Hemos propuesto el fin de semana del 22 y 23 de agosto. También, la posibilidad de poner esa jornada que él quiere para el día 15 de agosto en un formato intersemanal, por ejemplo, algún miércoles Diego Rivas — Secretario general de AFE

P. ¿Qué alternativas se han planteado en las negociaciones?

R. Hemos propuesto el fin de semana del 22 y 23 de agosto. También, la posibilidad de poner esa jornada que él quiere para el día 15 de agosto en un formato intersemanal, por ejemplo, algún miércoles. Pero hay que tener en cuenta que es una petición de AFE en favor de la protección del jugador, para que estén en las mejores condiciones. Y es cierto que hay muchos clubes descontentos por este inicio de temporada.

P. ¿En qué punto están las conversaciones con LaLiga?

R. Llevamos diez días. No nos hemos fijado una fecha límite, pero está claro que cuanto antes se llegue a un acuerdo, mejor, sobre todo para que los clubes puedan planificar la pretemporada y la temporada. Al final, el artículo del convenio dice claramente que debe ser acordado.

El gran aplauso de la noche en los premios AFE fue para Kirian Rodríguez, Premio Manuel Esteo / Denís IGLESIAS

P. ¿Qué establece el convenio colectivo sobre el calendario?

R. En el convenio colectivo hay que tener en cuenta dos partes. La primera es que las vacaciones de los jugadores deben ser como mínimo de 21 días consecutivos. Pero también hay otra cuestión: el periodo mínimo de pretemporada, que también debe respetarse. Además, el calendario debe ser consensuado y acordado con AFE, de ahí que no se pueden tomar decisiones unilaterales.

P. ¿Cómo está el proceso del nuevo convenio colectivo para el fútbol español, que termina el próximo 30 de junio?

R. Estamos en un proceso en el que habrá votación para establecer la mesa negociadora y a partir de ahí empezarán los siguientes pasos.

Desde AFE entendemos que los jugadores tienen que tener un periodo mínimo de vacaciones y de pretemporada. Lamentablemente, los hechos nos dan la razón con lo que pasó con el Real Madrid - Osasuna y todas las lesiones que después se produjeron en el cuadro blanco Diego Rivas — Secretario general de AFE

P. ¿Cuáles son las prioridades de AFE en este contexto?

R. Las prioridades son claras: la salud y la protección del jugador. Queremos evitar situaciones como las que se pueden dar ahora o que ya se dieron el año pasado con el Mundial de Clubes, con equipos como el Atlético o el Real Madrid. Lo que buscamos es proteger la salud del jugador por un motivo sencillo: cuando los jugadores están en mejores condiciones, dan mayor rendimiento y eso eleva el valor del producto.

P. ¿Han pedido medidas a nivel internacional?

R. Nosotros, de hecho, hemos instado a LaLiga a acudir a instituciones como FIFA o UEFA para intentar poner un poco de cordura en este calendario, evitar competiciones que se alargan más de lo normal o nuevas competiciones. Lo que le hemos pedido a LaLiga es ir de la mano con estas instituciones para poner orden en el calendario.

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P. ¿Cómo les sentó la decisión del juez único de competición de mantener el Osasuna-Real Madrid de la primera jornada del pasado 19 de agosto?

R. Desde AFE entendemos que los jugadores tienen que tener un periodo mínimo de vacaciones y de pretemporada. Lamentablemente, los hechos nos dan la razón: fíjate en la cantidad de lesiones que ha tenido el Real Madrid, donde uno de los principales motivos o causas es la falta de periodo de pretemporada.

P. ¿Qué papel deben tener los futbolistas en estas decisiones?

R. Nosotros siempre hemos dicho que se escuche su voz. Son ellos quienes perciben el día a día, tanto en entrenamientos como en partidos. Son conscientes de que el calendario cada vez es más apretado, con más competiciones, y que hay que poner medidas de protección de la salud para que puedan ejercer su profesión.

Nos sentimos respaldados por el fallo de la Audiencia Nacional tras la protesta por el partido de Miami. A los jugadores se les debe empezar a escuchar más. La libertad de expresión no puede estar censurada Diego Rivas — Secretario general de AFE

P. ¿Cómo recibieron la Audiencia Nacional considerase libertad de expresión el parón de los 15 segundos por el partido de Miami?

R. Nos sentimos como que a los jugadores se les debe empezar a escuchar más. La libertad de expresión no puede estar censurada. Los jugadores deben poder protestar por aquellas decisiones sin consecuencias.

P. ¿Qué reclama AFE en la toma de decisiones?

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R. No pedimos nada más que no haya decisiones unilaterales. Que se nos expongan, que se argumenten, que estén bien explicadas y consensuadas. AFE, junto a los jugadores, no tiene ningún problema en aceptar posibles soluciones si están bien planteadas, explicadas y acordadas. Somos conscientes de los derechos que tienen los jugadores a la hora de tomar decisiones que afectan a su trabajo. Lo único que pedimos es que se respeten y que se tenga en cuenta su opinión.