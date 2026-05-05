Dani Alves se reinventa como predicador en Riyadh Air Metropolitano: Cristo Jesús es el "mejor entrenador y jugador"

El multitudinario encuentro cristiano celebrado en Madrid, que reunió a más de 35.000 personas según los organizadores, tuvo como figura central a Dani Alves.

El exfutbolista brasileño, absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tras haber sido condenado previamente, reapareció públicamente con un mensaje marcado por la fe.

Durante su intervención, sorprendió con afirmaciones sobre su etapa en prisión y su transformación espiritual, asegurando que fue allí donde encontró la libertad a través de Cristo.

De futbolista a "jugador del equipo de Jesús"

Tras su discurso, Alves ofreció una breve pero intensa entrevista en la que profundizó en su cambio de vida. El brasileño utilizó constantes metáforas futbolísticas para explicar su nueva etapa: "Dios no cambia el jugador, yo solo cambio de equipo", afirmó, dejando claro que su identidad sigue ligada al deporte, pero ahora desde una dimensión espiritual.

En esa línea, insistió en que su misión ha evolucionado: "Ahora yo soy jugador, pescador de jugadores. Hemos cambiado de equipo, ahora jugamos para el equipo de Jesús".

"El equipo ganador" y el mensaje a los jóvenes

El exfutbolista lanzó un mensaje directo a los jóvenes asistentes, apelando a su experiencia personal y a su nueva convicción religiosa: "Jugar en el equipo de Cristo es jugar para el equipo ganador", proclamó, animando a abandonar lo que considera distracciones mundanas.

Alves fue más allá al definir la figura de Cristo en términos deportivos: "Tenemos el mejor entrenador, el máximo goleador, el mejor jugador… Cristo Jesús", dijo, provocando la reacción del público.

Una promesa de vida eterna

En el tramo final de su intervención, el brasileño adoptó un tono más reflexivo, centrado en la fe y la redención personal. Reconoció que su pasado estuvo marcado por "cosas vanas" que, según él, lo destruyeron.

Sin embargo, aseguró haber encontrado una nueva oportunidad: "Quien me reconstruyó fue Cristo Jesús, el que me fue a buscar donde nadie me recogió".

El mensaje concluyó con una declaración dirigida a los asistentes: "Lo mismo declaro para tu vida, que Cristo Jesús te encuentre y te libere", cerrando así una aparición que marca un antes y un después en su imagen pública.