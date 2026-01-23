Dani Alves se plantea volver a jugar a los 42 años

Dani Alves podría volver a vestirse de corto. El futbolista brasileño, inactivo desde 2023 cuando militó en el Pumas mexicano, adquirió en diciembre un paquete de acciones del São João de Ver, club de la Terceira Liga portuguesa, y esta semana se hizo con la propiedad total de la Sociedad Anónima Deportiva, lo que le da plenos poderes.

Según información del portal luso 'Maisfutebol', Dani Alves, de 42 años, está tramitando la ficha federativa para regresar a los terrenos de juego con el São João de Ver, inmerso en la promoción de permanencia en la categoría de bronce del fútbol portugués. En un principio, el contrato del brasileño se extenderá hasta junio de 2026, con el único objetivo de ayudar a la salvación de su equipo, aunque se guardará una opción de prolongar por una temporada más.

Dani Alves / Instagram

La idea de Dani Alves es, una vez colgadas las botas, iniciar su carrera como entrenador después de haber obtenido recientemente la licencia UEFA A.

Acusado y absuelto

Alves fue detenido y posteriormente absuelto de un delito de agresión sexual. El futbolista fue condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024 tras ser acusado de violación por una mujer de 23 años, por unos hechos acaecidos la Nochevieja de 2022 en una discoteca de Barcelona.

Dani Alves, predicando en una iglesia evangélica de Girona / @chacon2178

Después de pasar catorce meses en prisión preventiva, el brasileño fue puesto en libertad bajo fianza en marzo de 2024 tras haber abonado una fianza de un millón de euros. Desde entonces, el jugador ha guardado un perfil bajo, aunque se le ha podido ver públicamente ejerciendo de predicador invitado en una iglesia evangelista de Girona.

Dilatada carrera

Si se acaba confirmando su regreso a los terrenos de juego, el São João de Ver será el séptimo equipo en la dilatada carrera futbolística de Dani Alves, quien defendió las camisetas del Bahía, Sevilla, Juventus, PSG, Sao Paulo y los mencionados Pumas y Barcelona.