El surrealista alegato de Dani Alves: "Estuve detenido durante 40 años; sigo estando loco, pero ahora para Dios"

En el estadio Riyadh Air Metropolitano se llevó a cabo una nueva edición de 'The Change Madrid 2026', una reunión cristiana que reunió a más de 35.000 personas, según los organizadores. Se trata de uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa". En esta nueva edición, tuvo un protagonista: Dani Alves, exjugador del FC Barcelona.

No es la primera vez que el brasileño muestra esta faceta. En redes sociales ya se le ha visto dando sermones, pero nunca lo había hecho ante tanta gente. Todo comenzó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo absolvió del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión, después de haber pasado 14 meses en la cárcel.

Desde entonces, el exjugador del Barça vio la luz. El pasado sábado, fue uno de los reclamos principal del evento. Según la organización, su discurso iba a girar en torno un "testimonio público", donde compartiría "cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio".

Durante la intervención, el brasileño aseguró que "yo sé que ustedes ya saben que yo estuve detenido, 40 años precisamente estuve detenido". Sin embargo, destacó que en "la cárcel Cristo me ha hecho libre".

La nueva vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia de Girona / Archivo

"Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas, cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando, pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros y romperá estas cadenas", alegó.

Después de estas declaraciones, Alves siguió erre que erre: "Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan. Conozco lo que es estar en el fútbol, jugaba ante 80.000 personas: eso no me impresiona".

"¡Hay poder de Cristo en este estadio! Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salgas de aquí, como dice Cristo: ve y no peques más", reveló a todos los asistentes de 'The Change Madrid 2026'.

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Por último, Alves sentenció diciendo que "yo sigo estando loco, pero ahora para Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay quien dice 'la vida es corta y hay que vivirla'. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Madrid, España, ¡tú perteneces a Cristo!”