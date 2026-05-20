En Portugal vinculan a Xavi con el Benfica

La posible salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid empieza a agitar el mercado de entrenadores en Portugal. En Lisboa ya dan por hecho que el técnico luso es el gran favorito para ocupar el banquillo blanco y las conversaciones entre el club madridista y el entorno del entrenador existen desde hace días. El propio Mourinho reconoció públicamente que su agente, Jorge Mendes, ha mantenido contactos con la entidad presidida por Florentino Pérez, aunque todavía no hay nada firmado.

En el Benfica trabajan desde hace semanas en posibles escenarios ante una salida que parece cada vez más probable. El presidente Rui Costa tiene un favorito claro para relevar a Mourinho: Marco Silva. El técnico del Fulham gusta mucho por su conocimiento del fútbol portugués, por su experiencia en la Premier League y por el estilo ofensivo que ha implantado en el conjunto londinense.

José Mourinho, durante un partido como entrenador. / Agencias

Sin embargo, la operación no es sencilla. En Inglaterra aseguran que el Fulham quiere blindar a Marco Silva con una renovación para evitar su salida este verano. El técnico portugués está muy valorado dentro del club y la directiva londinense considera prioritario ampliar su contrato cuanto antes.

Ante las dificultades que presenta esa opción, el Benfica también estudia otras alternativas. Uno de los nombres que apareció en las últimas semanas fue el de Ruben Amorim. El ex entrenador del Sporting mantiene un gran cartel en Portugal después del trabajo realizado en el conjunto lisboeta y sigue siendo una figura muy valorada dentro del fútbol portugués.

Tres nombres más: Xavi, Iraola y Motta

Mientras tanto, el diario portugués 'Record' desveló este miércoles otros tres candidatos extranjeros que están sobre la mesa del Benfica: Xavi Hernández, Thiago Motta y Andoni Iraola.

Xavi Hernández medita su futuro en los banquillos / Dani Barbeito

El nombre de Xavi es uno de los que más sorprende. El ex entrenador del Barça continúa sin equipo desde su salida del conjunto azulgrana y en Portugal consideran que su contratación no sería especialmente complicada. Su perfil encaja con la apuesta futbolística tradicional del Benfica, un club históricamente asociado al juego ofensivo y al protagonismo con balón.

Además, el técnico catalán mantiene un importante prestigio internacional tras su salida del Barça. Durante su etapa en el conjunto azulgrana conquistó una Liga y una Supercopa de España y apostó claramente por jóvenes futbolistas formados en la cantera. Ese trabajo con talentos emergentes es uno de los aspectos que más valoran en Da Luz.

Xavi Hernández, junto a Lamine Yamal el día que debutó con el primer equipo del Barça / SPORT

'Record' también incluye en la lista a Andoni Iraola, uno de los entrenadores españoles más cotizados del momento tras su gran trabajo en Inglaterra. No obstante, el diario portugués señala que su incorporación sería bastante más complicada por el interés que despierta en varios clubes europeos. El tercer nombre que aparece es el de Thiago Motta. El ex centrocampista italo brasileño sigue siendo un técnico muy valorado en el mercado pese a su última experiencia irregular.

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El futuro del banquillo del Benfica dependerá en gran medida de lo que suceda con Mourinho y el Real Madrid durante las próximas semanas. Pero en Portugal ya se preparan para un verano que puede provocar un auténtico efecto dominó entre algunos de los grandes banquillos europeos.