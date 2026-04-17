Xavi, candidato para el banquillo de Inter Miami

El adiós de Javier Mascherano cogió a todo el mundo desprevenido. El 'Jefecito' presentó su renuncia al cargo por "motivos personales", tal y como anunció el propio Inter Miami en sus canales oficiales. Tras conquistar el título de la MLS en 2025 con los Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba - excompañeros suyos en el Barça - y compañía, decidió poner punto final a su periplo en el banquillo de la franquicia de Fort Lauderdale.

El club informó que Guillermo Hoyos asumirá las riendas del proyecto de cara a los próximos partidos. Viejo conocido culé, pues fue formador en La Masia, mantiene una gran amistad con Messi, quien recientemente adquirió el Cornellà: "Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario dentro de un campo, estoy muy agradecido", aseguró tras suceder a Mascherano en el cargo.

Ha dirigido clubes en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Desde su llegada a Inter Miami, Hoyos ha sido responsable de supervisar y potenciar la estructura de desarrollo del camino profesional del Club, ejerciendo además hasta ahora el rol de director deportivo.

Messi y Hoyos coincidieron en el Barça en la temporada 2003-04 / Sport

Pese a que David Beckham, propietario de la entidad, afirmase "que tenemos que dejar que las cosas se calmen", la realidad es que "tenemos que encontrar un nuevo entrenador en algún momento". El banquillo de 'Las Garzas' se ha convertido en uno de los grandes focos del mercado y varios nombres de peso han comenzado a ganar protagonismo en las últimas horas.

Entre ellos destaca Xavi Hernández, que figura como uno de los candidatos que están sonando con mayor fuerza. Su perfil, marcado por su etapa en el Barcelona y su vínculo con Leo Messi, lo sitúa como una opción especialmente atractiva para liderar el proyecto.

Xavi Hernández y Leo Messi, premio al mejor jugador del mes, al comienzo del partido de la última jornada de Liga en Primera División que FC Barcelona y Real Sociedad disputan esta noche en el Camp Nou / Efe

También suena Gallardo

Otro de los técnicos que aparece en escena es Marcelo Gallardo. El Muñeco, libre tras su salida de River, también ha sido relacionado con el banquillo de Miami y encaja en el perfil de entrenador con experiencia y reconocimiento internacional.

Marcelo Gallardo deja River Plate / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Dos candidatos que aporta 'TNT Sports Argentina', medio que asegura que el egarense es el principal candidato para suceder a su excompañero Javier Mascherano.

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Por el momento, eso sí, no existe ninguna confirmación oficial ni negociaciones avanzadas. Tanto uno como el otro forman parte, por ahora, de una terna de candidatos marcada más por la especulación que por movimientos concretos.