La revolución que prepara Mourinho

El entorno de Mourinho ya se ha puesto manos a la obra para preparar su nuevo reto al frente del Real Madrid. El portugués es plenamente consciente de las limitaciones y los problemas que arrastra el vestuario blanco. Tras dos temporadas consecutivas sin títulos, se espera una auténtica revolución este verano en la plantilla.

La hoja de ruta de Mourinho es clara: el técnico portugués quiere hasta seis incorporaciones durante el mercado. Hay dos nombres que cuyo regreso a la capital de España está prácticamente asegurado: Endrick y Nico Paz. Ambos volverán al Real Madrid tras sus respectivas etapas en el Olympique de Lyon y el Como.

Eso sí, el papel de Endrick sería muy diferente al que había tenido hasta ahora en el conjunto blanco. El brasileño pasaría a ocupar el extremo derecho del ataque, una posición en la que cada vez se siente más cómodo tras su experiencia en Francia.

Endrick, con la camiseta del OIympique de Lyon / Agencias

Con Endrick en la banda derecha, el Madrid solucionaría uno de los grandes problemas detectados esta temporada: la mayoría de futbolistas del ataque se sienten más cómodos partiendo desde la izquierda. El brasileño llegaría para reforzar ese costado ante la más que probable salida de Mastantuono en calidad de cedido.

Por su parte, Nico Paz también supondría un refuerzo importante para el frente ofensivo. El argentino puede desempeñarse en varias posiciones, aunque donde mejor rinde es como mediapunta. Mourinho, además, contempla utilizarlo como interior en determinados contextos.

Un mínimo de cuatro fichajes

Estas dos operaciones apenas supondrían un desembolso de nueve millones de euros para el Real Madrid, correspondientes a las opciones de recompra que el club se reservó por el argentino. Sin embargo, la entidad blanca sí tendrá que realizar un esfuerzo económico importante para reforzar otras posiciones, especialmente en defensa.

Mourinho quiere incorporar dos laterales, uno para cada banda. La salida de Carvajal, tras 13 años vestido de blanco, deja un vacío importante que el club deberá cubrir. El técnico portugués siempre ha apostado por perfiles complementarios en los laterales: uno más ofensivo y otro más defensivo. Con Trent, el Madrid tendría cubierta la faceta ofensiva, por lo que todo apunta a que Mourinho buscará un perfil más físico y defensivo para completar el puesto.

La situación en el lateral izquierdo es todavía más delicada. El Real Madrid cuenta actualmente con tres laterales izquierdos, pero ninguno termina de convencer al madridismo. Mendy apunta a quedarse por sus problemas físicos y por su elevada ficha, mientras que entre los otros dos habrá una salida. Carreras parte con opciones tras su mal final de temporada, aunque, al tratarse de un fichaje reciente, el club no quiere perder dinero con la operación. Por ello, todo hace indicar que el sacrificado será Fran García y que llegará un nuevo refuerzo para esa posición.

Joselu, Nacho y Carvajal, durante un entrenamiento con el Real Madrid de José Mourinho. / AGENCIAS

La defensa también necesita cambios en el eje central. La salida de Alaba es inminente y la continuidad de Rüdiger está encarrilada. Huijsen no se moverá, pero Asencio tiene muchas papeletas para salir traspasado. Mourinho quiere dos centrales.

En el centro del campo también se esperan movimientos. El gran sueño del Real Madrid es Vitinha, aunque sacar al portugués de París se antoja prácticamente imposible. Otro nombre que lleva tiempo en la órbita blanca es Rodri Hernández, aunque para acometer una operación de ese calibre antes deberá producirse alguna salida.

Ceballos pondrá fin a su etapa en el club tras varios años con un papel secundario, mientras que el Madrid también intentará encontrar una salida para Camavinga. El francés ha perdido peso y valor en las últimas temporadas y su progresión parece haberse estancado. En caso de que abandone el club, el Real Madrid acudiría al mercado en busca de otro centrocampista.

Estas son las principales peticiones de Mourinho para transformar un vestuario que necesita un golpe de efecto. Toda la planificación deportiva podría verse condicionada por unas posibles elecciones si finalmente se presenta Riquelme, aunque Florentino Pérez ya tiene claro cuáles son las piezas que deberá mover en el mercado para iniciar la revolución que pretende Mourinho.