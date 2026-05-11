Neymar, en la prelista de Ancelotti para el Mundial

Neymar Jr vuelve a ver de cerca a la selección brasileña. Después de meses marcados por la incertidumbre sobre si Carlo Ancelotti, seleccionador de la 'canarinha', incluiría a 'Ney' en la lista de convocados para el Mundial, la participación del '10' comienza a ser una realidad. Pese a las lesiones y el estado físico que condicionan su presencia, el delantero del Santos aparece en la prelista de 55 futbolistas con opciones de disputar la próxima Copa del Mundo. Sin duda, supone el primer gran paso para que Neymar pueda disputar el que, muy probablemente, será el último Mundial de su carrera.

La convocatoria definitiva se anunciará el próximo lunes 18 de mayo y será entonces cuando Ancelotti tome la decisión final sobre su inclusión. Neymar ya se quedó fuera de anteriores listas por no encontrarse en condiciones óptimas, algo en lo que 'Carletto' ha insistido desde su llegada a la 'canarinha': solo irán los jugadores que estén preparados para competir al máximo nivel

Sin embargo, el contexto que rodea a Neymar ha cambiado notablemente en las últimas semanas. Desde que arrancó la nueva temporada con el Santos, el exjugador de Barça, PSG y Al Hilal ha recuperado protagonismo y sensaciones. Más allá de los números -seis goles y tres asistencias en trece partidos-, el delantero brasileño ha vuelto a sentirse importante dentro del campo. Se le ve mucho más ágil, con finura en la toma de decisiones y preciso de cara a puerta. Y lo más importante: encadenando minutos con continuidad, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

La posible vuelta de Neymar también tendría un fuerte impacto emocional dentro de la selección brasileña. Futbolistas como Raphinha han manifestado públicamente su deseo de volver a compartir vestuario con él, consciente de lo que representa para el grupo tanto dentro como fuera del terreno de juego. No hay que olvidar que Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil y uno de los grandes referentes de toda una generación.

Su último encuentro con la selección fue el 18 de octubre de 2023, frente a Uruguay, en un partido de clasificación mundialista que terminó convirtiéndose en una pesadilla. Aquella noche sufrió la grave lesión de ligamentos cruzados que lo mantuvo casi un año fuera de los terrenos de juego y que hizo temer incluso por el tramo final de su carrera.

Ahora, con Ancelotti al mando y tras varios meses de recuperación, Neymar vuelve a aparecer en el radar para liderar a todo un país que sueña con la sexta estrella. La inclusión en la prelista no garantiza su presencia en el Mundial, pero sí acerca a la convocatoria a uno de los futbolistas más determinantes y mediáticos del siglo. La prelista también dejó ausencias destacadas, a la vez que esperadas. Rodrygo Goes y Éder Militao, ambos lesionados de gravedad, no estarán en la Copa del Mundo.