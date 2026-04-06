Neymar se intervino la rodilla durante el parón de selecciones con la intención de ir al Mundial

Otra sorpresa en Brasil. Según una información que adelanta 'Estadao Esporte', Neymar Jr. se sometió recientemente a un procedimiento regenerativo en la rodilla durante el último parón internacional de selecciones con la intención principal de que el seleccionador, Carlo Ancelotti, pueda contar con él para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano de 2026.

Esta intervención, utilizando plasma rico en plaquetas (PRP), utiliza la propia sangre del jugador para acelerar la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares, además de reducir el riesgo de recaídas en articulaciones castigadas por lesiones previas. En el caso del delantero, el objetivo es aliviar molestias en la rodilla y mejorar su capacidad física de cara al tramo más intenso de la temporada.

Debido a ello, el '10' del Peixe será baja temporal con el equipo y no disputará el debut de su equipo en la Copa Sudamericana 2026 ante el Deportivo Cuenca en Ecuador.

La decisión fue confirmada por el técnico Cuca tras la derrota del conjunto paulista por 3-1 frente al CR Flamengo en el campeonato brasileño. Según el entrenador, el objetivo es priorizar la recuperación del atacante y prepararlo para el exigente calendario previo a la pausa por el Mundial.

"Neymar se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla durante el parón internacional de la FIFA. No entrenó. Estuvo unos días recuperándose de la intervención, que fue un asunto clínico", explicó Cuca en rueda de prensa.

“Vamos a aprovechar este periodo para llenar el tanque y sostener la secuencia de partidos hasta la pausa del Mundial”, añadió.

El entrenador también comentó que el futbolista permaneció varios días sin entrenar tras la intervención y actualmente sigue un programa específico de preparación física centrado en "fuerza, velocidad y resistencia", con sesiones dobles de entrenamiento durante la semana.

Si la evolución médica es favorable, el plan del Santos contempla que Neymar pueda reaparecer en los próximos compromisos del campeonato brasileño, entre ellos el duelo ante Atlético Mineiro en Vila Belmiro.

En lo que va de 2026, el jugador ha disputado seis partidos con el Santos, con un balance de tres goles y tres asistencias.