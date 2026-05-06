Robinho Jr. confirma la bofetada de Neymar y da el caso por cerrado

Carpetazo al enésimo 'caso Neymar'. Robinho Jr. compareció este miércoles ante los medios de comunicación para dar por cerrado el capítulo de su pelea con Neymar, quien le propinó una bofetada en un entrenamiento tras un regate que no le gustó nada al crack brasileño.

El caso estalló el pasado lunes, en la sesión de entrenamiento para aquellos futbolistas que no habían participado en el partido del fin de semana, entre otros tanto Neymar como el hijo de Robinho, joven perla del Santos de tan solo 18 años. Preguntado por si se exageró la trifulca, Robinho Jr. admitió esta madrugada que la bofetada sí existió: "Fue eso, una bofetada en la cara, pero en el momento él ya pidió disculpas. Vio que se había pasado y me pidió perdón varias veces y yo ya le dije que las disculpas están aceptadas".

“Fue una situación que me molestó, porque es mi ídolo desde la infancia, es alguien a quien quiero mucho desde que era pequeño. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, y yo lloré mucho y todavía la tengo guardada a día de hoy", comenzó explicando Robinho Jr. ante los medios tras el empate del Santos frente al Deportivo Recoleta.

"No era para que saliera en los medios"

Un partido en el que precisamente marcó Neymar, que tras el encuentro decidió abrazarse ("un abrazo normal") con su compañero para firmar las paces. "Por todo lo que se ha contado, el caso tomó una dimensión que no debería haber tomado. Es decir, él se equivocó, ya pidió disculpas y fue hombre para asumirlo, yo también fui hombre para hablar con él. La gente habla y está todo bien", valoró Robinho Jr. en zona mixta.

Pese a no confirmar cuáles fueron las mentiras de lo sucedido, Robson De Souza aseguró que "la gente alrededor habla mucho y dicen muchas cosas que no son verdad". "Es triste ver que todo esto tomó una proporción de ese nivel. Pero está todo tranquilo ya, hablamos, me gustó mucho por su parte y ya está resuelto", insistió.

Disculpas aceptadas y denuncia retirada

Eso sí, antes de que Neymar pidiera disculpas y el caso se diese por cerrado, Robinho Jr. presentó una denuncia por la bofetada de Neymar e incluso sus agentes presionaron a la directiva del Santos: "La notificación extrajudicial fue en un momento de enfado y de rabia mío y de mis representantes, de algo que no quería que hubiese supuesto esa dimensión. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Admito que podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que hubiese salido en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, ese ruido innecesario, que fue malo para ambos".

En ese sentido, la denuncia será retirada: "Yo no quería eso. Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Por supuesto que mis representantes van a retirarla denuncia, acepto las disculpas, todo el mundo se equivoca. Es normal. El ser humano, todos nosotros... Yo también podría haberme equivocado, ya lo hice muchas veces".

Neymar se pronuncia: "Esto pasa en el fútbol"

Tras las palabras de la joven perla del Santos, llegó el turno para el capitán. Neymar pidió disculpas públicamente, pero aseguró que "estas cosas pasan en el fútbol". "Para empezar, esto se suponía que se resolvería entre nosotros. Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome un poco de la raya", confesó el '10'.

"Pero justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo, y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio. Esto pasa en el fútbol, uno se pelea con su hermano, con su amigo, yo he discutido con varios de mis amigos en el fútbol, me he peleado con todo el mundo, y así sucesivamente. Estas cosas deberían haberse resuelto aquí, no se suponía que fueran así, luego llegó a oídos de gente que no vive el día a día del fútbol, y al final termina avivando las cosas de una forma muy negativa", explicó Neymar.

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Y concluyó: "Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y con su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos. Todos cometemos errores; fue mi error, fue su error, yo cometí un error mayor. Obviamente (ganó más atención porque me pasó a mí), incluso más aquí en Brasil, ustedes dicen mi nombre todos los días. Cualquier pequeña pelea, cualquier discusión en el vestuario. Cualquiera que juegue fútbol sabe que esto pasa, peleas, peleas a puñetazos, bofetadas, de todo. Así es el fútbol, es parte de él, me he peleado varias veces en el vestuario y todo se queda ahí. Es parte de esto, no es normal que pase, pero cuando pasa, tenemos que lidiar con ello de la mejor manera posible".