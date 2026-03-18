FÚTBOL INTERNACIONAL
La reacción de Neymar al ver que no iba convocado con Brasil: "Ancelotti, ¿y yo?"
En un vídeo, Neymar reaccionó al anuncio de la convocatoria, mostrando su sorpresa y desilusión al no escuchar su nombre, a pesar de su deseo de volver a jugar con Brasil
Neymar esperaba volver a la selección 'canarinha' después de casi tres años, pero Carlo Ancelotti consideró que aún no estaba al nivel. El seleccionador de Brasil dio a conocer esta semana la lista de convocados para los amistosos de esta ventana de parón de selecciones (ante Croacia y Francia), sin el jugador del Santos.
'Ney', al conocer la decisión, habló en el partido de su equipo en la Kings League y se mostró "molesto y triste por no haber sido convocado, obviamente. Pero el foco sigue día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, que vamos a conseguir nuestro objetivo. Aún falta una convocatoria final, pero el sueño continúa. Eso es, estamos juntos", declaraba.
Ahora, en un vídeo publicado en redes sociales, se muestra al '10' en el momento en el que escuchaba al seleccionador dar la lista mientras se daba un masaje en el vestuario del Santos, y su reacción al momento.
"Eh, Ancelotti, ¿y yo?", dice Neymar al no escuchar su nombre entre los convocados. "Salió ahora la convocatoria se la selección. No fuimos convocados. Estoy tiste obviamente, pero es lo que dije ayer. Estando ahí o no, siempre apoyaré a la selección, ¿verdad? Y ya está. Seguiré trabajando, seguir mejorando en todo para que si tienes una oportunidad, esté listo".
"Esté o no, siempre animaré a Brasil", afirmó el brasileño tras el clásico de este domingo del Campeonato Brasileño entre Santos y Corinthians en Vila Belmiro, antes de saber si estaría convocado.
Tras dar la lista, Ancelotti aseguró que no había convocado a Neymar "porque no está ahora al 100%. Yo necesito jugadores al 100%. Pero como he dicho antes, puede estar en la lista final, así que Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y su buena condición física".
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