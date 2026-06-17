¡El Madrid se lanza ahora a por Bastoni!

Barcelonitis pura. El Madrid sigue tocando a jugadores que estaban en la órbita del Barça en una estrategia que ha torpedeado ya varios fichajes completando incorporaciones que parecían imposibles hace solo unas semanas. El club blanco ha fichado a Cucurella, tiene avanzado a Bernardo Silva, hizo una oferta por Julián Álvarez...y ahora ha iniciado conversaciones para tantear la compra de Alessandro Bastoni, quien era el elegido del club blaugrana para reforzar su defensa. Según informa la 'Gazzetta dello Sport', el Madrid y el Inter ya han mantenido conversaciones al más alto nivel desde el pasado fin de semana para tramitar el traspaso del central italiano y ahora José Mourinho deberá decidir si se le incorpora o se busca una alternativa.

Todo se inicio el pasado fin de semana en un acto de leyendas entre Inter de Milán y Madrid. Hubo un encuentro de presidentes y Florentino Pérez y Beppe Marotta hablaron del traspaso de Dumfries, que ya está cerrado previo pago de la cláusula de 20 millones de euros, y de la situación de Alessandro Bastoni, quien sigue en el mercado siempre que llegue una buena oferta. El movimiento del Madrid podría deberse para encarecer aún más al futbolista, pero la realidad es que el club blanco preguntó precio en uno de sus sondeos de mercado. El Madrid también ha negociado por Ruben Días, del Manchester City, y será el nuevo entrenador el que acabe decidiendo.

El Inter estaría dispuesto a comenzar a negociar por Bastoni por unos 70 millones de euros, cifra que acabó echando atrás al Barça al considerar que estaba fuera de mercado. El Madrid tomó nota y puede tener algunas armas para rebajar el precio si entra algún futbolista en contraprestación. Florentino también se ha movido con el entorno del futbolista, que hasta ahora era totalmente partidario de firmar por el Barça, único club que le hacía gracia. En el pasado, Bastoni ha rechazado varias propuestas de la Premier.

Las negociaciones se han iniciado, pero deberá ser Mourinho el que acabe decidiendo en el casting de centrales. Por el momento, el club blanco ya ha firmado a Konaté como central diestro y ha renovado a Rudiger. Le iría bien el perfil de Bastoni aunque Mourinho podría preferir a Ruben Días. Todo va a depender también de la tasación de las operaciones ya que el equipo blanco necesita reforzarse aún con un mediocentro de primerísimo nivel y debe dar varias salidas para poder financiar todas las operciones. Bastoni ha ganado enteros siempre que el futbolista acepte salir del Inter para jugar en el Madrid.

La postura del Inter es clara y, al igual que sucedió en las negociaciones con el Barça, no desean rebajar el precio de uno de los pilares fundamentales de su equipo. Si lo venden es para hacer caja con el objetivo de realizar un mercado de fichajes muy ambicioso. Sacrificarían a un futbolista muy querido por la afición para fichar dos o tres piezas fundamentales en su poryecto. El fichaje de Bastoni por el Madrid es posible.