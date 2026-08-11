El Lleida CF empezará la pretemporada midiendo fuerzas con el Juvenil A del Barça

El Lleida CF, que la temporada pasada militará en Tercera RFEF y esta temporada empezará de cero desde Cuarta Catalana en un proyecto a largo plazo, dará el pistoletazo de salida a su pretemporada 2026-27 con un exigente examen. El rival elegido para el primer partido de preparación no es otro que el Juvenil A del FC Barcelona, en un gesto de solidaridad del equipo azulgrana. El choque se disputará el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas en el Camp 9 del Complejo Deportivo Joan Gamper.

Será el primer test serio del equipo entrenado por Roger Lamesa ante un rival de máximo nivel formativo. Antes de ese estreno, el equipo abrirá oficialmente la temporada el martes 18 de agosto. El primer entrenamiento se celebrará a puertas abiertas en el Camp Municipal de Gardeny.

Una jornada especial en la que aficionados y socios podrán acompañar al plantel en el inicio del camino. El club llega a este arranque con el viento a favor. Ya son 2.511 los socios y socias que forman parte del proyecto, una cifra que demuestra la fuerza de la afición.

El lema #UnPasEndavant sigue sumando adeptos y el ambiente en torno al equipo crece día a día. Desde la entidad destacan la ilusión por comenzar a trabajar y por seguir construyendo un proyecto ambicioso. “Seguimos creciendo. Seguimos haciendo historia”, resumen desde el Lleida CF. El debut ante el Barça Juvenil A servirá como termómetro perfecto para medir el estado del equipo.

Un rival de prestigio que pondrá a prueba la competitividad del equipo ilerdense que ha confeccionado una plantilla nueva con los fichajes de Joel Jané, Àlex Rabasa, Marc González, Adri Fernández, Genís Eres, Blai Tarròs, Jordi Sidahmed, David Jauset, Evidence Osagiede, Eric Fernández, Ángel Cabrerizo, Xavi Martínez y Aleix Rumbo, entre otros.