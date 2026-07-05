El nuevo Lleida nace con el respaldo de su afición

El nuevo Lleida CF ha desatado una auténtica locura entre su afición al agotar en menos de 24 horas las 450 plazas disponibles para la presentación de su nuevo proyecto deportivo. El esperado acto institucional tendrá lugar el próximo jueves 9 de julio, a las 19:00 horas, en el emblemático teatro del colegio Maristes de Montserrat.

Este escenario posee una fuerte carga nostálgica para el club, ya que fue precisamente en sus aulas donde nació la institución original en el año 1939. La respuesta de los seguidores azules tras anunciarse la convocatoria oficial ha superado de forma fulminante todas las expectativas de la directiva ilerdense. En apenas tres horas ya se habían registrado más de 300 inscripciones, lo que suponía casi el 70% del aforo total del recinto elegido.

Antes de cumplirse el primer día, el club se vio obligado a colgar el cartel de no hay billetes ante el aluvión de peticiones. Esta enorme expectación demuestra las ganas de la afición por conocer los detalles de un viaje que arrancará en la humilde Cuarta Catalana.

Desde las oficinas de la entidad no han ocultado su profunda emoción ante el gran respaldo social recibido en este arranque de etapa. Los canales oficiales del club destacaron la ilusión, el compromiso y el deseo colectivo de caminar juntos en este proceso de reconstrucción.

Debido al éxito rotundo, la directiva ya busca soluciones técnicas y alternativas para que ningún seguidor rezagado se pierda la cita. Durante el evento se desvelará la hoja de ruta inmediata de la entidad, incluyendo la presentación oficial de toda la junta directiva del club.

El equipo de gestión estará liderado por el presidente Andreu Ratés y contará con Juanjo Lecumberri en la vicepresidencia del club. También se dará a conocer la identidad del nuevo entrenador, el diseño de las equipaciones oficiales y la campaña de abonados.