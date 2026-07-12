El nuevo Lleida ya está en marcha

El Lleida CF ha puesto en marcha su nuevo proyecto deportivo tras confirmarse su participación en la última categoría regional. El entrenador ilerdense, Roger Lamesa, asumirá las riendas del primer equipo con la máxima ilusión en esta etapa de reconstrucción. Durante su presentación oficial, el técnico destacó el fuerte vínculo emocional que le une a la entidad de la Terra Ferma. "Entrenar al Lleida es un sueño y la ilusión más grande de mi carrera deportiva", confesó Lamesa muy emocionado.

Asimismo, prometió un equipo muy cercano a la afición local: "El Lleida de Roger Lamesa será el Lleida de todos: un equipo arraigado a la tierra y que preserve el sentimiento por este escudo".

Por su parte, el director deportivo Roger de Mesa detalló el intenso trabajo de confección de la plantilla llevado a cabo a contrarreloj. Reveló que la estructura principal del equipo ya está muy avanzada a pesar de la premura de la situación. "Actualmente tenemos 15 jugadores cerrados. Han sido tres semanas muy duras de mucho trabajo", afirmó el responsable de los fichajes.

La incertidumbre sobre la categoría final del club condicionó la planificación hasta el último instante de la semana pasada. "El viernes nos confirmaron que competiríamos en Cuarta Catalana y ese mismo día cerramos el fichaje del entrenador", concluyó. El club arranca así desde la base con el compromiso intacto de todo el entorno del lleidatanismo.