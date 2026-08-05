Fútbol catalán
Goleador de lujo para el Atlètic Lleida
El equipo leridano apuntala su delantera con el fichaje de Christian Dieste
El ariete aragonés llega procedente del Xerez DFC tras firmar 17 goles en las dos últimas campañas en Segunda Federación
El Atlètic Lleida ha cerrado oficialmente el fichaje del delantero Christian Dieste. El futbolista aragonés llega libre tras acabar su etapa con el Xerez Deportivo. Con este movimiento, el club catalán asegura un refuerzo de plenas garantías. La dirección deportiva buscaba un ariete con experiencia en el fútbol de bronce.
Dieste aportará el olfato goleador necesario para los objetivos de la temporada. El atacante viene de firmar buenas actuaciones en la categoría de Segunda Federación. Durante la pasada campaña con el conjunto andaluz, consiguió anotar siete goles vitales. Un año antes, el punta defendió los colores de un histórico como el Numancia. En las filas del equipo soriano demostró su nivel al celebrar diez tantos ligueros.
Estas cifras recientes avalan la incorporación del veterano ariete al proyecto ilerdense. Su mejor rendimiento de cara a puerta lo alcanzó jugando en la SD Tarazona.
En el cuadro aragonés, el punta completó un año espectacular con dieciocho dianas. A lo largo de su trayectoria deportiva, acumula más de trescientos partidos oficiales. Ha militado en entidades como el Sabadell, el Teruel, el Guijuelo y el Almudévar. Su amplia experiencia competitiva será un pilar fundamental en el vestuario catalán.
El jugador ya se encuentra preparado para ponerse a las órdenes del técnico. La afición ha recibido la noticia con entusiasmo en las redes sociales del club.
La entidad no da por cerrada la plantilla y busca más opciones de mercado. El principal reto del Atlètic Lleida será asentarse de forma sólida en su grupo. El debut del delantero aragonés podría producirse en los próximos partidos amistosos.
El club, por otra parte, blinda su portería con Pol, procedente del Utebo, mientras que Joel Llobera, formado en la cantera, seguirá en dinámica del primer equipo.
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