La confesiones de Jasikevicius en su año más glorioso

Sarunas Jasikevicius vive el momento muy dulce en su carrera profesional después de una temporada espectacular de su equipo, el Fenebahçe, que ha logrado imponerse en todas las competiciones, especialmente dando al Fenerbahçe la segunda Euroliga de su historia, aunque asegura que ya no vale mirar atrás.

El lituano, en una entrevista concedida al medio griego La Gazzeta durante el encuentro de de la Asoaciación de Entrenadores Europeos en el OAKA de Atenas, reconoce que su trabajo es volver a crear un equipo campeón y más después de la salida del jugador que ha sido su ‘faro’ y lider en una temporada impóluta, el ex azulgrana Nigel Hayes-Davis. “Sin duda, Nigel es el jugador que más echaré en falta la próxima campaña”, reconoce Saras, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Barça pero que pasó prácticamente desapercibido.

“No sólo por su calidad, pero además por nuestra amistad, una confianza total que hemos tenido los dos superando todos los osbtáculos juntos”, comentó el lituano que ha sabido exprimir al estadounidense hasta convertirse en todo un MVP. Una baja unida a la de Marco Guduric que obligará “a activar el plan C, pero así es la vida, hay que adapatarse a las circunstancias y seguir para adelante”, asegura.

Jasikevicius ha sabido imponer su estilo al Fenerbahçe para disfrutar de la mejor temporada de su carrera / EFE

Un año especial

Pero en el plano personal, el ahora entrenador del Fenerbahçe de 49 años, asegura que si se habla en términos de éxito deportivo “sin duda esta campaña será especialmente recordada, aunque los entrenadores pensamos diferente. En algunas ocasiones haces el mejor trabajo y no ganas y en otras, todo se alinea a tu favor”, dice.

Y es que el lituano ha conseguido finalmente la Euroliga como entrenador después de cinco apariciones en la Final Four -tres con el Barça- hasta que finalmente cayó el título más preciado de Europa.

Meterte en cinco Final Four consecutivas es un éxito absoluto pero la gente siempre lo acaba viendo como un fracaso si no ganas el título

“Meterte en cinco Final Four consecutivas es un éxito absoluto pero la gente siempre lo acaba viendo como un fracaso si no ganas el título. Esa es la parte oscura del deporte y en la que están los medios de comunicación”, comentó, quizá recordando no haber podido llevar al Barça a lo más alto a pesar de quedarse cerca.

¿Un cambio de estilo?

Algunos jugadores apuntan que darles más libertad de movimiento fue beneficioso para el grupo, algo que no confirma ni desmiente.”Quizá soy un técnico que aprieta mucho, o quizá demasiado estricto, pero la verdad es muy simple, si ganas eres un genio, pero si pierdes tú eres el problema, así funciona este negocio”, reconoce.

La exigencia de Saras con sus jugadores es algo que siempre está fuera de duda aunque algunos apuntas que suavizó sus formas / EFE

“No fuimos un equipo que deslumbraba con su juego pero formamos un gran grupo”, explica. “Jugamos un baloncesto práctico y simple pero que acabó siendo nuestro mayor logro”, confiesa en la entrevista.

Una Euroliga brutal

Aunque la temporada pasada ya es historia y reconoce que el reto en la próxima Euroliga es muy grande y más con la expansión de 18 a 20 equipos y con 10 dobles jornadas semanales, algo que reconoce le preocupa por el bienestar de los jugadores, aunque sabe que el espectáculo está por encima del resto.

“Va a ser brutal”, dice sin rodeos. “Sin duda, va a ser la temporada más dura de la historia, pero tenemos que tratar de sobrevivir todos, ese es el gran reto que tenemos”, finalizó el técnico que se ha ganado unas buenas vacaciones donde disfrutar de la familia y el golf son sus próximas prioridades.