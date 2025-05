Saras Jasikevicius: "Llevo medio borracho las últimas 48 horas"

Tras cinco intentos sin llegar a la cima, a la sexta Saras Jasikevicius consiguió su objetivo. El pasado 25 de mayo, el lituano ganó la Euroliga con el Fenerbahçe, la primera de su carrera como entrenador. Un éxito incontestable que se notó en la emoción de su rostro mientras la levantaba en Abu Dhabi.

Pasado el momento de euforia en la pista, empezó la celebración. Una fiesta que continúa alargándose hasta este martes, donde Jasikevicius ha atendido a los medios justo antes de la rúa de los campeones. Allí, no se ha cortado un pelo: "No me importa el año que viene. Llevo medio borracho las últimas 48 horas".

Euroligas como hijos

Pese a su primer éxito europeo como entrenador, Jasikevicius dejó el baloncesto como jugador siendo una leyenda ya que se proclamó campeón de la Euroliga en cuatro ocasiones distintas. Por ello, el lituano no quiso desmerecer su trayectoria: "Son como mis hijos, no hay ninguna por encima de nadie".

Un Saras que sabe celebrar como nadie, habiendo declarado en 2021 que sabía festejar mejor que entrenar. Igualmente, el entrenador de 49 años se toma muy en serio su trabajo y por ello, una vez se acabe la rúa de los campeones de Euroliga, el Fenerbahçe ya se concentrará en su próximo objetivo.

Su clave para el éxito

"Todo el mundo piensa que yo soy diferente en los partidos" declaró Jasikevicius valorando su manera de ser y dirigir a sus jugadores. "Somos así cada día, ellos conocen a la misma persona y nada les puede sorprender. Intento ser yo mismo" explicó el lituano.

Por ello, la destensión y la alegría de toda la celebración de la Euroliga cambiará una vez acaben los festejos. Y es que, a partir del jueves, el Fenerbahçe empieza su camino hacia el título de la Liga turca, tras haber acabado primero en la fase regular con un balance de 27 victorias y solamente 3 derrotas.

Con el factor pista a favor, el conjunto de Jasikevicius recibirá al Turk Telekom en su seria de cuartos de final. Una eliminatoria que se disputará, como en la Liga Endesa, al mejor de tres partidos.