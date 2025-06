Jasikevicius prepara un gran golpe: ¡Quiere fichar a Jabari Parker!

El Barça sigue moviéndose en los despachos para ultimar la plantilla de la próxima temporada. Tornike Shengelia y Myles Cale serán las primeras caras del conjunto azulgrana para la siguiente campaña. Además, en las últimas horas, el periodista Chema de Lucas ha puesto sobre la mesa el interés del equipo catalán en Gytis Radzevicius.

Este alero lituano, que en algo más de un mes cumplirá 30 años, viene completando una gran temporada en el Rytas Vilnius. Actualmente, se encuentra disputando las finales de la liga ante el Zalgiris Kaunas, mientras que en la BCL, Radzevicius firmó 13,3 puntos y 7,1 rebotes por partido. Una realidad, tanto la operación de Cale como el interés por el '3' lituano, que le toca afrontar a la sección por el estrecho margen que deja el 'Fair Play' financiero que tanto atosiga a los diferentes conjuntos del club.

Los que terminan contrato

Más alla de la precaria situación económica por la que pasa el Barça, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández tienen poco margen de maniobra en cuanto a realizar un alto número de operaciones por las situaciones contractuales de la plantilla. Tan solo Justin Anderson, Chimezie Metu y Youssoupha Fall terminaban contrato este mes de junio. El primero ya va rumbo al BC Dubai, con el que competirá en la Euroliga la próxima temporada. El segundo se encuentra en Estados Unidos recuperándose de una rotura del Aquíles, y no regresará a la actividad hasta mediados de la próxima campaña. Y el futuro del interior senegalés, por el momento, sigue siendo una incógnita.

Justin Anderson disputó en Málaga su último partido con el Barça / ACB Photo - Mariano Pozo

Posibles salidas en el juego interior

En el Barça no verían con malos ojos la salida de algún jugador con contrato en vigor. La opción que mejor encajaría en la entidad azulgrana sería la marcha de Willy Hernangómez, que para la próxima temporada tiene firmados más de dos millones de euros netos. No parece estar muy por la labor el pívot madrileño, que es consciente de que ningún equipo europeo le ofrecerá lo que tiene firmado en el Barça, y ha mostrado su voluntad de no moverse de la capital catalana. Lo mismo que su compañero en el '5', un Jan Vesely del que se especuló una posible salida, algo que desmintió de manera clara su representante, Misko Raznatovic a través de sus redes sociales: "Tiene contrato y jugará en el Barça la próxima temporada".

El futuro de Willy Hernangómez en el Barça es un tema de candente actualidad / ACB Photo - Aitor Bouzo

El futuro de Jabari Parker

Ante ese escenario, y tal y como adelantó 'Jijantes', el que podría salir del equipo azulgrana es Jabari Parker. Con contrato hasta 2026, el ala-pívot estadounidense ha dejado dudas en su rendimiento defensivo esta temporada. Pese a que su aportación ofensiva al equipo es innegable (13,8 puntos por partido en Euroliga y 12,9 en Liga Endesa), su pobre aportación detrás ha sido uno de los dolores de cabeza del equipo durante esta campaña. Además, se despidió de la temporada con dos actuaciones discretas en el segundo y tercer partido de la serie ante Unicaja (7 y 8 puntos), y en el quinto y definitivo asalto del playoff de la Euroliga ante Mónaco, tuvo la desgracia de firmar el peor partido personal de la campaña, con siete puntos en un tres de 14 en tiros de campo.

Jabari Parker, en un partido con el Barça / EFE

La postura del Barça

Sobre una posible salida de Jabari Parker, SPORT pudo saber que el jugador no le ha comunicado al club su voluntad de abandonar la disciplina azulgrana. Su marcha no se descarta de manera rotunda y es un posible escenario a afrontar por la secretaría técnica. Además, en las últimas horas ha aparecido en el horizonte un equipo que tendría monitorizado a Parker en caso de que se pueda dar una salida del Barça.

Un viejo conocido azulgrana, tras Jabari

Se trata del Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, según apunta el periodista Matteo Andreani. Las informaciones detallan que tanto al entrenador lituano como al club turco les gusta mucho el jugador, y en caso de que pierdan a alguna de sus estrellas, podrían hacerle una oferta. Los nombres de Nigel Hayes-Davis y Tarik Biberovic se han relacionado con una posible salida hacia la NBA, mientras que Marko Guduric lo tiene prácticamente hecho con Olimpia Milano, que le convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del continente.

Parker y Nigel-Hayes protagonizarán un bonito duelo en Estambul / EUROLEAGUE

Eso sí, Andreani apunta a que la cláusula de salida que pide el Barça por Parker sería alta, pese a que no desvelan las cifras. Para el conjunto azulgrana, Parker es una de las grandes referencias del vestuario tanto dentro como fuera de la pista, y uno de los líderes del equipo desde que aterrizó en la capital catalana en 2023. Con la más que posible llegada de Cale, el Barça tendría cubiertas las dos plazas de extracomunitarios. Una situación que podría cambiar si el club le abre la puerta a Jabari.