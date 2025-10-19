Laporta: "¡Alerta con los 'setciències' y los 'mestretites!"

Joan Laporta arrancó la Asamblea General de Socios Compromisarios 2025 con el primer punto del orden del día, el Informe del Presidente, con un discurso en el que revindicó la gestión realizada por su junta directiva desde hace cuatro años y medio: "Puedo decir con todo orgullo y rotundidad de que hemos trabajado mucho para devolver al Barça al lugar que merece. Podemos coger el indicativo que quieran y la conclusión objetiva es que estamos mucho mejor que hace cuatro años y medio", arrancó.

El dirigente se quejó de que "a veces escucho afirmaciones que me sorprenden. Todo se puede mejorar y hay que hacerlo, pero que estamos mucho mejor que cuando llegamos, es una evidencia. Quien no lo quiera ver, con todos los respetos, me viene a la mente aquello de que no hay más ciego que el que no quiere ver".

Laporta aseguró que "hemos recuperado la economía porque no hemos hecho caso a proclamas apocalípticas de quienes ni están ni se les espera. Hemos sido valientes en temas complejos y hemos tenido el coraje y la valentía de tomar estas decisiones, y lo que hemos hecho es porque queremos al Barça, que es defenderle contra todo y contra todos. Nos sentimos más fuertes, convencidos y determinados que nunca para culminar la recuperación del Barça en todos los ámbitos. Salvamos el club al principio y ahora vamos por un camino que aún no se ha culminado, pero vamos por el camino", añadió sobre materia de números.

El proyecto deportivo y la economía

El presidente reivindicó, sobre todo, los éxitos logrados la pasada temporada por el primer equipo de fútbol masculino, en la que se ganó "el triplete, Liga, Copa y Supercopa de España" y se felicitó por "la forma en cómo ganamos, que concuerda con el manifiesto del 125 aniversario". Laporta entiende que el éxito llega por tener "un grupo humano excepcional" en el que "hay sintonía entre jugadores jóvenes y más veteranos. Esta harmonía magistralmente dirigida por Hansi Flick nos hace tener un equipo que puede lograr todos los objetivos que se marcan. Tiene presente y futuro, como pone de manifiesto el Trofeo Kopa, cuatro de las últimas cinco ediciones han sido jugadores del FC Barcelona: Pedri, Gavi y Lamine Yamal dos veces".

Se acordó, obviamente, del femenino: "Se ha convertido en una referencia a nivel mundial. ¿Qué sería el fútbol femenino sin el Barça? Hay que felicitarse también por el tercer Balón de Oro, su tercera consecutiva, la quinta del Barça con Alexia y Aitana. Y Vicky López como Trofeo Kopa". También tuvo palabras para el Barça Genuine, la Youth League del Juvenil A y las secciones.

Uno de los puntos más celebrados por el presidente fue la reducción de la masa salarial deportiva, que se sitúa en el 54% de los ingresos, dos puntos menos que la temporada anterior. Laporta destacó el trabajo de Deco y su equipo, responsables de mantener un alto nivel competitivo mientras rejuvenecían la plantilla y establecían una estructura salarial sostenible. “Cuando llegamos, la relación era del 98%. Rebajar esta cifra ha sido un esfuerzo enorme”, apuntó.

El club también ha reducido en 90 millones de euros la deuda computable por LaLiga, y aunque el resultado neto del ejercicio sigue siendo negativo (-17 millones), Laporta destacó que no hubo salvedades por parte de los auditores y que el Barça “ha hecho un esfuerzo titánico” para contener el gasto y fortalecer los ingresos, con iniciativas como el programa de Hospitality, que generó 80 millones de euros.

El nuevo Spotify Camp Nou

Laporta dedicó buena parte de su discurso al Espai Barça y a la inminente vuelta al Spotify Camp Nou, al que definió como “el sueño colectivo del barcelonismo” y “el legado que tendrán las futuras generaciones”. En ese sentido, se felicitó porque “tuvimos el coraje de reactivar un proyecto que estaba parado, en un momento de máxima dificultad. Lo hicimos porque los socios deben ver este sueño hecho realidad, y no solo verlo, sino vivirlo”, expresó, antes de pedir un aplauso para el equipo del Espai Barça, con Joan Sentelles y Elena Fort al frente.

Aspecto del estado del Spotify Camp Nou / EFE

“Y el club sigue siendo propiedad de sus socios y socias. Permitidme que me detenga aquí, porque llevo cuatro años y medio escuchando que convertiríamos el Barça en una SAD. Los hechos, afortunadamente, contradicen esas manifestaciones malintencionadas. Somos los garantes de que el Barça siempre sea propiedad de sus socios y socias. Quizás los únicos garantes, porque todos esos que hablan tanto de gestión y de empresa, esos setciències y mestretites (sabelotodos), deben entenderlo de una vez: el Barça es más que una empresa", subió el tono.

"El Barça es una institución global. Por supuesto que hay que tener visión empresarial, pero somos mucho más que eso: una institución catalana, abierta al mundo, comprometida con la diversidad, la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. Una entidad con más de 125 años de historia, comprometida con la democracia, las libertades, Catalunya, nuestra cultura y nuestra lengua. Por eso somos 'més que un club', por el compromiso que tenemos con Catalunya y con nuestros valores”.

El mensaje final

El discurso concluyó con un mensaje de unidad y orgullo, apelando al espíritu competitivo del barcelonismo. Recordó el ejemplo reciente del técnico Hansi Flick, que apostó por colocar a Araujo como delantero centro en el último encuentro: “Ayer Flick puso a Araujo de delantero centro porque creyó hasta el final, y quienes estábamos allí también lo hicimos. Araujo nos puso líderes. Esa es la mentalidad que quiero que tengamos todos los culés”.

Laporta cerró su intervención pidiendo el apoyo de los socios para aprobar las cuentas y mantener la estabilidad institucional necesaria para afrontar los retos venideros. “Querer al Barça es defenderlo ante todas las adversidades. Vivamos este momento con orgullo, mentalidad ganadora y fuerza de espíritu. Visca el Barça i visca Catalunya.”