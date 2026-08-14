Una enorme Idaira Prieto emula a su mítico padre, el 'Taca', 36 años después

Los más veteranos recordarán a un atleta pequeñito al que todos sus rivales superaban en dos cabezas y con no demasiado curso cabelludo que en las pruebas de campo a través se atrevía a retar a los primeros africanos y llegó a ser cuarto dos veces en los Mundiales de Cross.

Conocido como el 'Taca', Antonio Prieto fue uno de los atletas más emblemáticos de los años 80 y comienzos de los 90. Varias veces campeón de España de 10.000 metros, le gustaban más los caminos que el tartán, donde estuvo muy cerca de subir al podio universal.

Sin embargo, tras ser decimocuarto en 10.000 metros en los Europeos de Atenas en 1982, el segoviano rozó las medallas en los Europeos de 1990. En Split, Prieto se quedó en un segundo grupo tras el italiano Salvatore Antibo (27:41.27) y peleó hasta el final por las medallas, pero el noruego Are Nakkim lo aventajó en 13 centésimas y el italiano Stefano Mei, en 89.

"Tranquilos, he empezado con calma en el atletismo y hace unos años es cuando me lo estoy tomando mucho más a tope. Por eso mi edad a nivel muscular no es tan real, creo que estoy más joven y mi padre me insiste en que tenga calma", comentaba Idaira Prieto a SPORT antes del Europeo de Apeldoorn en 2025. El 'Taca' es el forjador de su hija.

La segoviana debutó como internacional en diciembre de 2024 en los Europeos de Cross, fue al Europeo bajo techo en tierras neerlandesas y ya empieza a ser una habitual en la selección española. Poco a poco, su talento y el aumento en el kilometraje están dando sus frutos y este viernes se ha encumbrado al acabar cuarta en 10.000 metros en los Europeos de Birmingham.

Idaira Prieto se había quedado a un paso de ser finalista en los 5.000 metros, al acabar novena en una prueba que encumbró aún más a Nadia Battocletti y dio el bronce a la paletina Marta García. Pese al esfuerzo, la hija del 'Taca' sabía que tenía fuerzas y capacidad para obtener un gran resultado este viernes.

Idaira Prieto y su padre, el 'Taca' / INSTAGRAM

Tan famosa hasta ahora por sus logros como fisioterapeuta como por el atletismo, la castellano-manchega fue siempre bien colocada y no se volvió loca cuando las cinco favoritas se marcharon a tres kilómetros de la meta. Tiró del grupo perseguidor y recogió dos 'cadáveres' para terminar cuarta con su marca personal (31:59.84) para honrar a su padre, al que admira.

Por delante, Battocletti confirmó su segundo 'doblete' europeo consecutivo con una última vuelta irresistible (31:41.17), la neerlandesa Maureen Koster fue plata con 31:45.76 y la impulsiva belga Jana van Lent se llevó el bronce con 31:47.81. Por detrás, Idaira Prieto celebró su cuarta plaza por todo lo alto. Sí, tiene 28 años, pero casi está empezando.