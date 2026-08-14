Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 14 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy viernes 14 de agosto a su quinta jornada de competición en el Alexander Stadium, con seis finales en juego: 10.000 metros femeninos, altura masculina, disco femenino, 400 metros vallas masculinos, 200 metros masculinos y 800 metros femeninos.

Esta tarde, a las 20:35, el heptatlón continúa con el peso. A las 20:45 llega una de las citas más esperadas del día, la final de 10.000 metros femeninos, con Carla Gallardo e Idaira Prieto peleando por entrar en el reparto de medallas. A las 21:30, Inés López disputa la final de disco. La noche se cierra para España con la final del 400 metros vallas con Jesús David Delgado a las 21:40 horas.

Horarios de los españoles hoy en el Europeo de atletismo

10:35 - María Vicente, Sofía Cosculluela - Heptatlón, 100 m vallas (series) - Femenino

11:05 - Manuel Bea, Juan José de la Rosa, Bernat Erta, David García, Ángel González, Asabu Pines - 4x400 m (ronda 1) - Masculino

11:25 - María Vicente, Sofía Cosculluela - Heptatlón, altura - Femenino

11:35 - Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Sara Gallego, Blanca Hervás, Herminia Parra, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla - 4x400 m (ronda 1) - Femenino

12:05 - Adrián Ben, Mariano García, Carlos Sáez - 1.500 m (ronda 1) - Masculino

13:00 - Yulenmis Aguilar - Jabalina (clasificación A) - Femenino

20:35 - María Vicente, Sofía Cosculluela - Heptatlón, peso - Femenino

20:45 - Carla Gallardo, Idaira Prieto - 10.000 m (final) - Femenino

21:30 - Inés López - Disco (final) - Femenino

21:40 - Jesús David Delgado - 400 m vallas (final) - Masculino

21:55 - María Vicente, Sofía Cosculluela - Heptatlón, 200 m (series) - Femenino

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña. El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta quinta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana en directo en Teledeporte, eso sí, arranca a las 11:35 horas (CEST) y la de tarde a las 20:30 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.