Balonmano
Israel - España: horario y dónde ver la clasificación para el Mundial de balonmano 2027 gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española contra Israel y en qué canal de TV ver el partido de vuelta de la clasificatoria para el Mundial de balonmano 2027 desde España
Los Hispanos han dado el primer paso hacia su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 de balonmano. A pesar de todas las circunstancias ajenas al encuentro que rodearon el partido de ida, España superó a Israel en el primero de los dos duelos de la eliminatoria (32-27), que repartirá un preciado billete para la próxima cita mundialista.
El duelo de ida, al igual que lo hará el de vuelta, se disputó en La Casa del Handball Argentino, en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires. Las circunstancias geopolíticas obligaron a explorar la opción de buscar una sede neutral para albergar la eliminatoria que da acceso al Mundial de Alemania, que se celebrará del 13 al 31 de enero en el país teutón.
El equipo de Jordi Ribera no puede fallar contra Israel, más todavía si quiere empezar a labrarse su camino hacia los próximos Juegos Olímpicos. Y es que para ir a Los Ángeles, el Mundial es una vía casi indispensable, pues reparte plaza olímpica para el campeón y los primeros puestos en los torneos preolímpicos.
En el duelo de ida contra Israel, España superó con justicia a sus rivales para poner la eliminatoria de cara (32-27). El duelo de vuelta se presenta abierto, pero con Los Hispanos claramente como favoritos para conseguir el billete para el próximo Mundial.
¿A qué hora juega España contra Israel de clasificación para el Mundial de balonmano 2027?
El partido entre España e Israel, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de balonmano 2027, se disputará este sábado 16 de mayo a las 20:30 horas (CEST).
¿Dónde ver el España - Israel gratis por TV y online?
En España, el partido de vuelta de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de balonmano 2027 entre España e Israel, se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
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