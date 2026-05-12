Así queda la Final Four de la Champions League de balonmano: cruces, horarios y posible final del Barça

La EHF Champions League 2025/26 entra de lleno en su fase final. Una vez disputadas las eliminatorias de cuartos de final, los cuatro equipos vencedores ponen rumbo a la Final Four de Colonia, donde se disputarán la corona europea del 13 al 14 de junio en el Lanxess Arena en Alemania.

Entre los cuatro equipos clasificados, el FC Barcelona estará una temporada más en la terna por ser el mejor equipo de la competición. Son ocho ocasiones consecutivas las que el equipo azulgrana ha accedido a la Final Four de la Champions League de balonmano, un récord inmaculado que posiciona al equipo de Carlos Ortega como uno de los principales favoritos.

Barça - Nantes balonmano / VALENTI ENRICH

Los azulgranas tuvieron que sudar su pase a la Final Four tras superar al Nantes en los cuartos de final. El equipo se encomendó a la fuerza del Palau Blaugrana, que respondió a la llamada de sus jugadores para superar la eliminatoria y poner rumbo a Colonia con un Emil Nielsen magnífico en un partido marcado por el homenaje previo a Valero Rivera. La fiesta en el Palau fue total.

El Barça se unirá a SC Magdeburgo, Füchse Berlin y Aalborg como los cuatro equipos que participarán en la Final Four de la Champions League de balonmano en Colonia del 13 al 14 de junio. Los tres primeros equipos repiten tras su presencia en la Final Four de la temporada pasada y la sorpresa es el Aalborg, que sustituye al eliminado Nantes en la presente edición. Los cruces han sido sorteados y los equipos ya conocen a sus rivales.

Así queda el cuadro de la Final Four de la Champions League 2025/26

Aalborg Handbold - Barça: sábado 13 de junio. Magdeburgo - Füchse: sábado 13 de junio.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la EHF Champions League a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño del FC Barcelona.