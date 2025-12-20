Villarreal - FC Barcelona: alineaciones probables para la jornada 17 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona se enfrentará al Villarreal en el Estadio de la Cerámica este domingo a las 16:15 en el último partido del 2025, un año en el que los culers han conquistado Supercopa de España, Liga y Copa del Rey. Ahora, en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, los dirigidos por Hansi Flick buscarán terminarlo de la mejor manera y prolongar la racha de seis victorias consecutivas que encadenan hasta el momento entre todas las competiciones.

Y es que, tras caer por 3-0 en Stamford Bridge, los azulgranas han logrado vencer ante Alavés, Atlético de Madrid, Betis y Osasuna en la competición doméstica para ampliar la ventaja respecto al Real Madrid de Xabi Alonso a los cuatro puntos, Eintracht en la máxima competición europea para mantener viva la posibilidad de entrar en el top-8, y ante el Guadalajara para clasificar a Octavos de final de Copa.

Por su parte, el 'submarino amarillo' tiene dos caras muy distintas este curso, ya que en la competición liguera suma seis victorias consecutivas y con 35 puntos en 15 partidos ha firmado un arranque espectacular, pero por el camino ha quedado eliminado de la UEFA Champions League al ser capaz de sumar un único punto en fase de liga tras medirse ante Copenhague, Borussia Dortmund, Pafos, Manchester City, Juventus y Tottenham, en un decepcionante regreso a la competición europea. Además, por si no fuera suficiente, los dirigidos por Marcelino saben que solo les queda dar todo en Liga, pues entre semana quedaron eliminados de la Copa del Rey al perder por 2-1 ante el Racing de Santander, equipo de Segunda División.

Las bajas de ambos conjuntos

El equipo local no llegará con toda la plantilla disponible al importantísimo enfrentamiento frente a los culers, ya que Marcelino García no podrá contar con Logan Costa, que sigue recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior; Pau Cabanes, en la misma situación que su compañero; Willy Kambwala, con una lesión en los isquiotibiales; ni Thomas Teye, baja por molestias. Por si no fuera suficiente, Santiago Mouriño es duda al no haber entrenado durante la primera mitad de la semana.

Por su parte, el FC Barcelona no podrá contar con Ronald Araujo, quien sigue fuera de la dinámica del primer equipo hasta que deje atrás sus problemas de salud mental; Dani Olmo, el cual todavía sigue recuperándose de su luxación de hombro, ni Pablo Gavi, a quien se le espera de cara a mediados de febrero tras su intervención de rodilla. Eso sí, Pedri es duda para el juego, ya que no entrenó junto a sus compañeros este jueves.

Alineaciones probables para el partido

Villarreal: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong; Raphinha; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford