El Barça trabaja para fichar a un joven extremo zurdo

El Barça se ha tomado muy en serio la caza de jóvenes talentos y está trabajando para intentar atar a varios jugadores con proyección con el objetivo de reforzar al filial y que ayuden también al primera equipo. Una de las operaciones más avanzadas es la del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, al que el Barça espera ya este mes de enero. Y otro de los futbolistas deseados es el jovencísimo extremo zurdo del Brujas, Jesse Bissiwu, que al igual que Abdelkarim, destacó en el último mundial sub'17 disputado en Qatar.

Según informa el periodista Sacha Tavolieri, siempre bien informado del fútbol belga, el área deportiva del Barça ya se ha reunido con Bissiwu y su entorno para convencerle de su fichaje. La idea es que vaya jugando en el filial aunque vaya entrando en dinámica del primer equipo poco a poco. Bissiwu destaca por su explosividad por la banda y su participación en el Mundial no pasó desapercibida ni para el Barça ni para otros equipos.

El futbolista belga no era la prioridad absoluta, pero sí uno de los candidatos a reforzar el equipo. Según esta información, el futbolista aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro y el Brujas desea retenerle aunque saben que será muy complicado por la aparición del Barça. Tiene contrato hasta el 2027, por lo que debería abonarse algún traspaso.

En principio, la operación está enfocada para el verano, pero el Barça necesita ahora extremo y podrían forzar las negociaciones para intentar que el fichaje se produjera ahora. Bissiwu cumple 18 años en el mes de enero, por lo que legalmente sí se podría producir el movimiento, quizás a través de una cesión con opción de compra pactada con el Brujas. Su tasación es de 800.000 euros aunque apunta a crack.