"Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça"

En Holanda se ve con especial preocupación la situación de Frenkie de Jong en el Barça. El fichaje de Rodri le deja en una situación comprometida y creen que no acabará de cumplir contrato con el club blaugrana. El periodista holandés Valentijn Driessen explicó sus sensaciones y dio alguna información al respecto en un podcats en el 'Telegraaf': "Se ha lesionado mucho; ya intentaron deshacerse de él antes, y ahora traen a Rodri. No creo que ahora que está lesionado estén intentando traspasarlo —no me lo imagino—, pero sí creo que está en su última temporada en el Barça", aseguró.

Valentijn Driessen cree que ya no va a ser un futbolista diferencial en el Barça: "Quería quedarse en el Barcelona hasta el final de su carrera, pero eso se concede a muy pocos jugadores", afirma. "No es un jugador del que uno piense: seguirá siendo titular en el Barcelona hasta los 35 años. En definitiva, no pasará el final de su carrera allí".

El periodista holandés descartó que De Jong pueda compartir titularidad con Rodri: "Siempre hay que rendir para seguir jugando. Si llega un jugador excelente que juega en tu posición, no me imagino que esos dos puedan jugar juntos".

De hecho, indicó que De Jong debería cambiar radicalmente su forma de jugar y eso no lo ve posible: "Es posible que lo pueda intentar, pero necesita ser más ofensivo, y ese suele ser el punto de crítica: que le falta eso. Nunca lo ha conseguido".

Frenkie de Jong se está recuperando de una lesión de rodilla y en las próximas semanas se sabrá si debe pasar o no por el quirófano, por lo que podría perderse casi media temporada. El Barça ha fichado a Rodri para suplir su rol y está claro que los dos en la plantilla difícilmente podrán seguir. Y la apuesta del Barça es Rodri. Hansi Flick le ha quitado la capitanía y el futbolista pidió hablar en los medios del club para defender su situación, algo que deja entrever el nerviosismo que hay.