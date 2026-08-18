Flick elige a los capitanes provisionales y se pronuncia sobre la polémica con De Jong

Hansi Flick afronta el Trofeu Joan Gamper con la mirada puesta en el inicio de LaLiga y con un Barça que todavía está terminando de recuperar efectivos. El técnico alemán reconoció en la previa ante el Al-Ahly que esta ha sido una pretemporada diferente a la habitual, marcada por la incorporación tardía de buena parte de la plantilla tras el Mundial.

"Creo que esta pretemporada no ha sido como las habituales. Hace una semana todavía teníamos ocho jugadores que se incorporaban a los entrenamientos, así que hemos tenido que adaptarnos y gestionar esta situación", explicó Flick. El entrenador, sin embargo, se mostró satisfecho con la evolución del equipo durante los últimos días: "Lo que he podido ver esta última semana es que la calidad ha aumentado mucho. Estoy muy contento con lo que estoy viendo en los entrenamientos. Tenemos un equipo fantástico y estamos preparados para luchar por todo".

El Gamper supondrá además el reencuentro del equipo con la afición en el Spotify Camp Nou. Flick espera que el regreso al estadio sirva para recuperar también una de las señas de identidad del Barça de la pasada temporada: "Para mí también es muy especial porque es el primer partido en casa con los aficionados. La temporada pasada ganamos todos nuestros partidos como locales y fue muy importante para nosotros. El apoyo de los aficionados fue fantástico y ahora necesitamos otra vez su pasión, su energía y su apoyo".

Raphinha, capitán provisional

Una de las novedades del partido será la presencia de Raphinha como primer capitán. Flick explicó que la decisión es provisional a la espera de que la plantilla quede definitivamente configurada y pueda celebrarse la votación para elegir a los capitanes.

"Raphinha será el capitán porque, normalmente, Frenkie es el tercero, pero ahora mismo no está disponible. Además, Marc y Ronald tampoco están. He decidido hasta que podamos votar porque la plantilla todavía no está cerrada. Puede que lleguen más jugadores o que algunos se marchen", explicó.

"Hasta que eso suceda, Raphinha será el capitán, junto a Eric y Gavi", añadió el técnico, que quiso dejar claro que la ausencia de De Jong de la capitanía no responde a ningún problema entre ambos.

Relación con Frenkie

Flick fue especialmente contundente al hablar de su relación con el centrocampista neerlandés, en un momento en el que su futuro y su situación física han generado debate alrededor del club. "Mi relación con Frenkie es muy buena. Es un jugador muy profesional y nuestra relación es excelente. Siempre hablo con él, también sobre las cosas que suceden alrededor del equipo y sobre el próximo partido. Hablamos mucho", aseguró.

Y cerró con una reivindicación clara del papel del neerlandés en sus planes: "Para mí es un jugador importante porque tiene una enorme calidad y puede aportar muchísimo al equipo".