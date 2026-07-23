Lío a la vista con De Jong: el Barça podría darle la baja de larga duración si se confirma su lesión

El Barça iniciará la temporada sin Frenkie de Jong, aunque el club debe determinar aún el alcance exacto de su lesión de rodilla y su tiempo de recuperación. El club blaugrana está a la espera del regreso del holandés de vacaciones para alcanzar el diagnóstico final, aunque las cosas no pintan bien. Si se confirma que la dolencia en la rodilla es grave, la intención del club sería tramitar la baja de larga duración para tener más espacio salarial en la primera plantilla, algo que deberá realizarse conjuntamente con el visto bueno del futbolista. Hay malestar en el Barça por cómo se ha gestionado todo este tema con Holanda y el propio futbolista y esta semana quieren que quede todo el tema zanjado.

De Jong llegó del Mundial con una lesión de rodilla importante tras, supuestamente, haber forzado en los últimos encuentros de su selección. El centrocampista decidió acudir a la ciudad deportiva durante su periodo vacacional para que los médicos del club realizaran una exploración exhaustiva y confirmaran el percance de la lesión. Las pruebas ya están realizadas y su periodo de baja apuntaría a un tiempo que podría superar los 4 meses.

En esta tesitura, en el Barça se abogaría por tramitar la baja siempre que el futbolista no pudiera estar listo, como mínimo, hasta el mes de diciembre. El Barça percibirá una indeminzación que podría superar los dos millones de euros por parte de la FIFA a causa de la lesión y, además, podría utilizar la parte proporcional de su salario hasta que esté dado de alta nuevamente. El salario del futbolista es uno de los más importantes de la plantilla y liberaría una cantidad aprovechable para la inscripción de jugadores.

De Jong debe reincorporarse esta semana al equipo, aunque evidentemente no realizará trabajo normal, ni está previsto que acuda al stage de Inglaterra. El Barça debe comunicar el tiempo de baja y cómo se realizará esta recuperación en una situación que supone un golpe importante para el nuevo proyecto de Hansi Flick. El técnico tiene claro que se trata de un contratiempo muy importante ya que el holandés forma parte de su once titular.

La idea del Barça es no fichar ningún centrocampista al considerar que la posición está bien cubierta y dar protagonismo a jugadores que pueden desempeñar perfectamente el papel de pivote por delante de la defensa. Marc Bernal es la alternativa más clara y puede ser el espaldarazo definitivo para la consgración de un futbolista por el que Flick ha apostado de forma clara desde que llegó. En el Barça están convencidos de que puede ser el pivote de los próximos diez años en el equipo blaugrana.

La lesión de De Jong tampoco modificará la situación de Marc Casadó, ya que el Barça tiene decidido estudiar ofertas por el canterano con la intención de que haya un buen traspaso para todas las partes. Su salida seguro que se acelerará a partir de agosto.

El Barça sí que quiere esclarecer el porqué de la lesión de Frenkie de Jong y los pasos que se dieron durante la concentración de la selección holandesa. Entienden que se podría haber evitado esta situación, que será nociva tanto para el club como para el futbolista.