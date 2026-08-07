De Jong, el gran perjudicado del fichaje de Rodri: futuro difícil en el Barça

El fichaje de Rodri abre un nuevo e inesperado escenario en el centro del campo del Barça. Hansi Flick aseguró hace unos días que no era prioritario fichar en esa zona del campo, pero el club considera la llegada de Rodri como una operación estratégica. Y uno de los factores que han ayudado a tomar esa decisión es la salida decidida de Marc Casadó y la lesión de rodilla de Frenkie de Jong, que va a dejar al holandés en una situación muy comprometida. De Jong puede ser el gran damnificado por la llegada de Rodri a corto y a medio plazo porque el holandés se va a quedar prácticamente sin espacio en el once titular y su futuro queda absolutamente en el aire. Un problemón que el Barça deberá solventar.

La pretemporada comenzó torcida por la sorprendente lesión de De Jong. El jugador llegó a la ciudad deportiva cuando estaba de vacaciones con una rodilla maltrecha. Hubo un cabreo monumental por parte de la directiva del Barça y, sobre todo, de Hansi Flick, quien no entiende cómo pudo jugar los últimos minutos en el Mundial con una dolencia de ese tipo. Cabreo con Holanda y también con el futbolista y un contratiempo importante para el equipo, que se quedaba sin su claro mediocentro titular.

Los servicios médicos le diagnosticaron una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Internamente se apostaba por una operación para solventar el problema y cuatro meses de baja. Finalmente, se optó por un tratamiento conservador de unos dos meses, algo por lo que el futbolista está pasando ahora. Nadie puede asegurar si la rodilla se estabilizará así y, en caso de seguir con el problema, al holandés no le quedará otro remedio que operarse. Y, ojo, porque aquí podría haber un nuevo lío.

El Barça va a respetar los criterios médicos y las sensaciones de Frenkie de Jong, pero nadie esconde que al club le podría interesar la intervención si su recuperación no va por buen camino. Y es que el club podría dar de baja de larga duración al holandés y disponer de un límite salarial apetecible para la inscripción de futbolistas. Se ha fichado mucho y con inversión importante y el Barça necesitará generar espacio salarial. Y más, si acaba llegando un delantero de la clase de Julián Álvarez. Este tema no se ha tratado, pero puede saltar en cualquier momento.

Haya o no operación, De Jong no iniciará la Liga con el Barça y Rodri llega en plenitud de condiciones, ya que su pequeña intervención de espalda no conlleva tiempo de baja relevante. El centrocampista del City llega, evidentemente, para ser titular en una posición en la que habitualmente ha jugado el holandés. Otro puesto en el once parece destinado sí o sí a Pedri y Flick suele utilizar un tercer centrocampista más ofensivo como Olmo o Fermín. A todo ello hay que sumarle que Marc Bernal, hasta ahora apuesta del club, dobla la posición de Rodri y que Gavi también puede jugar ahí. No va a quedar espacio para De Jong.

El holandés renovó contrato con el Barça hasta el 2029 tras unas negociaciones complicadas que terminaron con la separación de Frenkie con su agente habitual. Al final se desbloqueó todo porque De Jong siempre ha querido continuar en el Barça y prueba de ello es que ha rechazado innumerables ofertas para salir. Con este nuevo escenario habrá que ver lo que sucede, ya que su salario es alto y, sin minutos, la situación podría volverse insostenible. Le queda un futuro difícil por resolver.