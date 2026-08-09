Los 'damnificados' del fichaje de Rodri por el Barça

El FC Barcelona negocia con el Manchester City para intentar lograr el fichaje de Rodri en los próximos días y que el capitán de la selección española y MVP del Mundial 2026 se incorpore a la disciplina blaugrana el próximo miércoles 12 de agosto, cuando están citados el resto de internacionales de la Roja, Anthony Gordon y Jules Koundé. Las posturas de ambos clubes aún no están demasiado cerca, pero las partes confían en alcanzar un acuerdo beneficioso para todos.

En caso de confirmarse la llegada de Rodri al Spotify Camp Nou, el proyecto de Hansi Flick no solo sumará a uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición (si no el mejor). También incorporará a un líder y uno de esos jugadores estructurales que eleva el techo competitivo de cualquier equipo. Todo ello con el añadido de habérselo 'birlado' a un Real Madrid que necesita un perfil como el suyo para dar equilibrio en la sala de máquinas.

En la plantilla del Barça, sin embargo, toda llegada de un futbolista de estas características tiene 'damnificados'. Se trata de un jugador con mucha jerarquía y peso cuyo fichaje, lógicamente, producirá cambios en la rotación. El primero de ellos es Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, que forzó con su selección este verano para poder jugar el Mundial, acaba de empezar el proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla, pero cuando reciba el alta médica dentro de unos meses verá como la titularidad que antaño tenía prácticamente garantizada ahora es mucho más 'cara'.

La situación actual de Frenkie de Jong con el Barça / SPORT

No le ayudará el hecho de la pérdida de confianza de Flick en los últimos meses. De Jong priorizó la Copa del Mundo durante el tramo final de la temporada pasada con el Barça... y, a pesar de tener molestias en la rodilla, no renunció a disputarla. En el cuerpo técnico y los servios médicos barcelonistas no ha gustado nada lo que ha sucedido y, evidentemente, esto tendrá consecuencias a la hora de tomar decisiones futbolísticas.

Marc Casadó será otro de los principales perjudicados por la incorporación de Rodri. Flick fue muy claro con él al final de la pasada temporada y le comunicó que lo mejor que podía hacer era buscarse una salida, pero el canterano seguía soñando, tal como explicó él mismo a SPORT, en triunfar en el Spotify Camp Nou. La idea del club es que salga traspasado y, ahora mismo, todo apunta a que pondrá rumbo hacia Arabia Saudí. No estará en el triangular de Udine por decisión del propio Hansi.

Otro jugador de la Masia que tiene muchas opciones de cambiar de aires antes de que cierre el mercado de fichajes de verano, si no cambia nada, es Tommy Marqués. El centrocampista de 19 años necesita tener minutos y, en principio, formará parte de la nueva estrategia de Deco: se buscará un traspaso con opción de recompra para hacer caja y, al mismo tiempo, no perder el control sobre su futuro. Tiene varios pretendientes.

Un maestro para Bernal

Aunque el de Berga podría parecer otro de los afectados por la incorporación de Rodri al Barça, hay razones que invitan a pensar exactamente lo contrario. Sí, quizás frena su progresión en el corto plazo, pero también será el mejor maestro posible para un futbolista de solo 19 años con todo el futuro del mundo por delante. Además, Marc Bernal demostró a lo largo de su trayectoria en la Masia (y el año pasado en el primer equipo) su faceta goleadora, por lo que podría compartir terreno de juego con el MVP del Mundial y adelantar su posición.

Futbolistas como Pedri o Gavi, por su parte, son indiscutibles para Flick y, a pesar de que de un modo u otro también notarán la presencia de Rodri en el esquema, lo más normal es que también se vean beneficiados por la misma.