La UEFA prepara una dura sanción para el Eintracht de Frankfurt

El FC Barcelona firmó su venganza en la Champions League contra el Eintracht de Frankfurt (2-1). Tres años después de que los aficionados alemanes invadiesen el Camp Nou en uno de los capítulos más vergonzantes de la historia del club blaugrana, los catalanes pudieron resarcirse de aquella ocasión sobre el terreno de juego, en la que, además, quedaron eliminados de los cuartos de final de la Europa League.

No sin polémica, eso sí. Los aficionados del conjunto alemán trataron de repetir la escena que se llevó a cabo hace unas temporadas, pero el club blaugrana interpuso varias medidas de seguridad para evitarlo. Tan solo 2.300 que pudieron acceder al Estadi en la zona reservada para la afición visitante y, a pesar de que no tenían permiso para sentarse en las localidades de los socios blaugranas, un millar de ellos se desplazaron a Barcelona sin entrada.

Los que entraron al templo culer con su respectiva entrada la liaron de lo lindo en la zona de visitantes. El lanzamiento de objetos y vasos de cerveza fue una constante durante todo el encuentro, incluso a encender bengalas después de esquivar los controles de seguridad. Una de ellas fue lanzada a la zona de aficionados del Barça, aunque, por suerte, no hubo que lamentar heridos. La actitud incívica de los germanos etilizados provocó varios altercados en las gradas.

Estos incidentes no pasaron, ni mucho menos, inadvertidos para el máximo organismo del fútbol europeo. Por ello, el delegado del partido redactó un minucioso y muy conciso informe sobre lo que aconteció para trasladarlo al Comité de Disciplina de la UEFA. Este expediente debe concretar qué tipo de objetos, la cantidad de ellos que fueron lanzados, desde que sector del campo hasta qué sector de las gradas... Por ello, y teniendo en cuenta la suma de antecedentes de los aficionados del Eintracht de Frankfurt, la UEFA le impondrá una dura sanción para las competiciones europeas.

Recordemos que este fue el mismo procedimiento que se siguió para sancionar al FC Barcelona por mostrar una deleznable y vomitiva bandera nazi en las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc con el lema 'Flick Heil' contra el Mónaco. La consecuencia, además de una multa económica de 10.000 euros, fue que el club blaugrana no pudo vender entradas a sus aficionados para el siguiente partido de Champions, frente al Estrella Roja.