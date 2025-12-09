"Fue una invasión, no he vivido nada igual en 52 años como socio del Barça"

14 de abril de 2022. Una fecha que quedará para siempre como un capítulo negro en la historia del Barça. O blanco, porque la marea de aficionados del Eintracht de Frankfurt que poblaron las gradas del Camp Nou tiñó de ese color un estadio que se sumió en el caos en una jornada para el olvido. Aunque mejor no borrar del todo del sistema lo que ocurrió ese día porque es mejor que esté fresco para que no vuelva a ocurrir jamás.

El Barça de Xavi Hernández venía de empatar (1-1) en la localidad alemana en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Una competición que no acababa de 'enganchar' entre el barcelonismo, acostumbrado a estar entre los 'gallitos' de la Champions. Pero la eliminatoria estaba bien encarada y faltaba culminar en casa.

INGREDIENTES QUE PROPICIARON UN HECHO INSÓLITO

Un club, el Eintracht, de menor cartel que los TOP europeos. Y entre que el partido se disputaba en plena semana santa, esa poca motivación entre los culés por la competición y que para el rival era algo histórico jugar un encuentro europeo en un feudo mítico, se produjo un cóctel que saltó por los aires.

Calentamiento del Barça ese día histórico / Ferrándiz

40.000 alemanes inundaron la Ciudad Condal. Riadas y riadas de camisetas blancas y teutones ingiriendo litros y litros de cerveza por todo el largo y ancho de la capital catalana. Se mascaba algo, pero lejos de lo que acabaría pasando.

La lógica y las quinielas apuntaban a 5-10.000, apenas un 20-25% del total, en las gradas del Camp Nou. Pero lo que se encontraron los barcelonistas y el equipo cuando entraron en el Camp Nou se alejó de cualquier pronóstico.

MÁS DE 30.000 EN LAS GRADAS

Más de 30.000 aficionados del Eintracht en las gradas. Los socios del Barça se sintieron como visitantes en su propia casa. El equipo saltó a calentar entre una sonora pitaday la sensación en todo momento era de jugar en territorio hostil.

Laporta pide disculpas a los socios del Barça por el caso de las entradas en el partido del Eintracht / FCB

Pocos, pero hubo socios del club barcelonista que acudieron al Camp Nou. A su localidad de siempre, pero sin estar rodeados de la gente de siempre. En SPORT contactamos con cuatro de ellos para que nos expliquen cómo vivieron esa jornada negra.

No entendíamos por qué estaba pasando aquello

"Fue muy fuerte. Dentro de que fue algo histórico negativamente hablando, es verdad que tampoco lo recuerdo como algo muy traumático porque a nivel deportivo veníamos un poco de estar en la mierda. Pero fue jodido porque no entendíamos bien por qué pasaba. Creo que estábamos remontando un poco, pero muy sorprendido. Era semana santa y entiendo que mucha gente había salido, pero fue un poco como un meme", nos cuenta Marc Marín, un habitual del Camp Nou.

"Ese día no estuve muy pendiente de la previa y no había visto gran cosa de la invasión alemana. Cuando entré al estadio unos 15-20 minutos antes ya noté que había mucha camiseta blanca a nuestro alrededor. No solo en el sector visitante, sino mezclados en la zona de socios del Barça. En cada acción a favor del Eintracht saltaba gente celebrando o protestando en todos lados. Y al final, cuando la gente del Barça se fue casa, se vio la salvajada de gente que había del rival", añade.

52 AÑOS DE SOCIO

Por su lado, Àngel Perez, conm 52 años de socio a sus espaldas, nos relata su vivencia: "Fue muy curioso. Había dudas sobre si se llenaría el estadio, semana santa, un rival de menor entidad. Pero la sorpresa al llegar al estadio era la cantidad de camisetas blancas por todos lados. Una ocupación total".

¡El Camp Nou se tiñe de blanco en la previa del partido ante el Eintracht! / GERMÁN BONA

"Donde estaba yo estaban los alemanes de pie. Estábamos cabreados por la ocupación primero y luego porque teníamos al lado gente del Eintracht de pie. Les invitamos a sentarse y no querían. Recuerdo que un señor a mi lado que no conocía le empezó a gritar a uno que se sentara. Y no había forma. Este señor se fue a por él y yo fui detrás. Se acabaron sentando", narra Ángel, que añade que "fue una invasión vergonzosa".

"No me gustó nada lo que dijo Masip. Insinuó que el socio había vendido entradas a esta gente. Claro que alguno lo hizo, pero ¿30.000? Fue el club quien se equivocó", remata.

Fue una dejación de funciones absoluta

47 años de socio tiene en sus espaldas Quim Molins, que también tiene su microhistoria de ese día: "Esperaba muchos alemanes, pero para nada eso, esa invasión. Era Europa League y llevábamos un buen resultado de la ida. Fue una dejación de funciones absoluta. Entre los socios que revendieron y el club que les vendió decenas de miles fue una sorpresa lamentable".

Era una riada blanca inacabable

"Yo vivo en Sants, iban todos como un río blanco. No se acababa nunca. Parecía una final. No me esperaba la salvajada que fue. Mi localidad en el Camp Nou era gol norte segunda gradería. A mi derecha tenía a los de siempre, pero en la izquierda estaba plagado de alemanes. Hubo uno que fue muy maleducado. Y al final le tuve que parar. Le di unos golpecitos por detrás a mis 60 años y le pedí en inglés respeto. Yo estaba muy cabreado por la situación. Luego fue más respetuoso y cuando acabó el partido le felicité", explica Molins.

RODEADO DE ALEMANAS Y UN OLOR A ALCOHOL QUE ECHABA PARA ATRÁS

Por último, un socio más joven (aunque el carné es de su abuelo). Pau Ferret, por aquel entonces un adolescente. "Recuerdo en las colas de acceso al Camp Nou estar rodeado de alemanes y un olor a alcohol que echaba para atrás. Una vez dentro, estaban por todos lados. Tenía uno delante que no paraba de levantarse. Eran muy folloneros y nosotros al estar en nuestro campo había un poco de roce. Se encararon con varios y fue una tónica en todo el campo. Aunque creo que no pasó a mayores en general. Iban exaltados".

"No se oía a la gente del Barça. En mi vida había visto algo así", comenta Pau. Testimonios directos para explicar ese día señalado. "Tenemos información de lo que ha pasado. Tomaremos medidas y las explicaremos. Esto no volverá a suceder", declaró Laporta.