Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - EintrachtClasificación ChampionsSuperordenador ChampionsCruces ChampionsLamine YamalLewandowski1x1 Barcelona - EintrachtRobert Martinez CristianoReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horarioKoundéAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaGerard PiquéRonceroMural Lamine
instagramlinkedin

FC Barcelona

El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions

A los blaugranas podría no bastarles con ganar los dos partidos que le restan de la Fase liga contra Copenhaguen y Slavia de Praga para lograr el acceso directo a los octavos de final

¡3 minutos para ver en bucle! El doblete de Koundé que dio la victoria al Barça

¡3 minutos para ver en bucle! El doblete de Koundé que dio la victoria al Barça

Champions

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona se llevó los tres puntos contra el Eintracht de Frankfurt (2-1) en la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Después de caer dolorosamente contra el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), los culers regresaron a la senda del triunfo en la máxima competición europea. Una victoria balsámica, ciertamente, después de la mencionada derrota en Londres y contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc (1-2), además del sorprendente empate en Brujas (3-3).

A falta de dos jornadas para finalizar esta Fase liga, los blaugranas tienen diez puntos en su casillero, a la espera de ver los resultados contra el Slavia de Praga a domicilio (21 de enero) y ante el Copenhague en la capital catalana (28 de enero). En el caso de sumar dos triunfos más, cerrarían su etapa en esta ronda con 16 puntos, la misma cifra que obtuvieron Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa el curso pasado, obteniendo las últimas plazas directas hacia los octavos de final con la sexta, séptima y octava posición, respectivamente.

Sin embargo, esta temporada podrían ser necesarios más de 16 puntos para ahorrarse el 'play off' de acceso a la siguiente eliminatoria de la Champions League. Según la predicción del superordenador de Opta, el Barça finalizaría la Fase liga en 10ª posición con una predicción de 14,54 puntos; mientras que el Atlético de Madrid cerraría el top 8 con una estimación de 15,84 unidades en su casillero.

Noticias relacionadas y más

También deberían disputar el 'play off' de acceso a los octavos de final de la Champions League, junto al Barça, equipos de la talla del Borussia Dortmund, Inter de Milán, Tottenham o Chelsea. Recordemos que esta ronda intermedia la disputan los equipos clasificados entre el 9º y el 24º puesto, de entre los cuales, en un enfrentamiento a ida y vuelta, saldrán los ocho vencedores que se sumarán a los otros ocho primeros clasificados de la Fase liga.

La predicción del superordenador de Opta para la Fase liga de la Champions League

  1. Arsenal: 21,6 puntos
  2. Bayern de Múnich: 19,23 puntos
  3. Paris Saint-Germain: 17,45 puntos
  4. Real Madrid: 16,91 puntos
  5. Atalanta: 16,07 puntos
  6. Liverpool: 15,97 puntos
  7. Manchester City: 15,93 puntos
  8. Atlético de Madrid: 15,84 puntos
  9. Borussia Dortmund: 15,09 puntos
  10. FC Barcelona: 14,54 puntos
  11. Inter de Milan: 14,26 puntos
  12. Tottenham: 13,91 puntos
  13. Chelsea: 13,64 puntos
  14. Newcastle: 13,22
  15. Bayer Leverkusen: 12,54 puntos
  16. Sporting de Portugal: 12,49 puntos
  17. Nápoles: 11,64 puntos
  18. Olympique Marsella: 11,50 puntos
  19. Juventus: 11,25 puntos
  20. Mónaco: 11,07 puntos
  21. Galatasaray: 10,69 puntos
  22. Qarabag: 10,18 puntos
  23. PSV: 9,81 puntos
  24. Pafos: 8,39 puntos
  25. Brujas: 8,21 puntos
  26. Union SG: 7,91 puntos
  27. Olympiakos: 7,81 puntos
  28. Athletic Club: 7,14 puntos
  29. Benfica: 6,86 puntos
  30. Eintracht Frankfurt: 6,78 puntos
  31. Villarreal: 6,27 puntos
  32. Copenhague: 5,90 puntos
  33. Slavia de Praga: 5,03 puntos
  34. Bodo/Glimt: 3,77 puntos
  35. Ajax: 2,82 puntos
  36. Kairat: 1,79 puntos

TEMAS