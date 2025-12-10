El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions

El FC Barcelona se llevó los tres puntos contra el Eintracht de Frankfurt (2-1) en la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Después de caer dolorosamente contra el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), los culers regresaron a la senda del triunfo en la máxima competición europea. Una victoria balsámica, ciertamente, después de la mencionada derrota en Londres y contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc (1-2), además del sorprendente empate en Brujas (3-3).

A falta de dos jornadas para finalizar esta Fase liga, los blaugranas tienen diez puntos en su casillero, a la espera de ver los resultados contra el Slavia de Praga a domicilio (21 de enero) y ante el Copenhague en la capital catalana (28 de enero). En el caso de sumar dos triunfos más, cerrarían su etapa en esta ronda con 16 puntos, la misma cifra que obtuvieron Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa el curso pasado, obteniendo las últimas plazas directas hacia los octavos de final con la sexta, séptima y octava posición, respectivamente.

Sin embargo, esta temporada podrían ser necesarios más de 16 puntos para ahorrarse el 'play off' de acceso a la siguiente eliminatoria de la Champions League. Según la predicción del superordenador de Opta, el Barça finalizaría la Fase liga en 10ª posición con una predicción de 14,54 puntos; mientras que el Atlético de Madrid cerraría el top 8 con una estimación de 15,84 unidades en su casillero.

También deberían disputar el 'play off' de acceso a los octavos de final de la Champions League, junto al Barça, equipos de la talla del Borussia Dortmund, Inter de Milán, Tottenham o Chelsea. Recordemos que esta ronda intermedia la disputan los equipos clasificados entre el 9º y el 24º puesto, de entre los cuales, en un enfrentamiento a ida y vuelta, saldrán los ocho vencedores que se sumarán a los otros ocho primeros clasificados de la Fase liga.