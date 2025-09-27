Trofeo Kopa: Lamine convence a 24 de los 27 Balones de Oro históricos

Este lunes conocimos a todos los galardonados en la gala del Balón de Oro y unos días más tarde han salido a la luz los votos que recibieron los premiados en las distintas votaciones. En las siguientes líneas nos vamos a centrar en la clasificación general del Trofeo Kopa 2025, aquel que acredita quién ha sido el mejor futbolista menor de 21 de años de la temporada.

El ganador, por segundo año consecutivo -primera vez que sucede en la historia- fue Lamine Yamal con 124 votos. A diferencia del Balón de Oro, en el que votan 100 periodistas de los 100 países con un mejor ránking FIFA, los encargados de dictar sentencia en el Trofeo Kopa son los ganadores del Balón de Oro que aún están vivos.

Unanimidad

En total, participaron en la votación 27 futbolistas, mientras que se ausentaron de participar Kevin Keegan, Michel Platini y Cristiano Ronaldo. Pues bien, 24 de ellos eligieron a Lamine Yamal como el ganador de este galardón. Tan solo no lo hicieron Roberto Baggio (Doué, Joao Neves y Lamine), Gullit (que no lo incluyó en su top 3: Doué, Huijsen, Cubarsí) y Nedved (Doué, Lamine y Yildiz).

Sí lo hicieron, por su parte, Rivera, Blokhin, Simonsen, Rummenigge, Belanov, Van Basten, Matthäus, Papin, Stoichkov, Weah, Sammer, Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Figo, Owen, Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká, Messi, Modric, Benzema y Rodri.

De hecho, Lamine obtuvo más puntos (124) que la suma total de votos del resto de futbolistas nominados a este galardón. Además, en esta edición, el de Rocafonda obtuvo más puntos que el año pasado (113), cuando también ganó con amplia soltura frente a Arda Güler (26) y Kobbie Mainoo (20).

A continuación, esta es la clasificación del Trofeo Kopa 2025:

1. Lamine Yamal (FC Barcelona), 124 pts.

2. Désiré Doué (PSG), 72 pts.

3. Joao Neves (PSG), 23 pts.

4. Estevao (Palmeiras), 9 pts.

5. Kenan Yildiz (Juventus), 6 pts.

6. Dean Huijsen (Bournemouth), 5 pts.

7. Pau Cubarsí (FC Barcelona), 3 pts.

8. Rodrigo Mora (FC Porto), 1 pt.

9. Ayyoub Bouaddi (Lille) y Myles Lewis-Skelly (Arsenal), 0 pts.

En otra realidad

Sorprende ver, también, la votación de algunos periodistas para el Balón de Oro. De los 100 países con derecho a voto, 24 de ellos no le incluyeron en el top 3. Son los siguientes: Perú, Montenegro, Japón, Hungría, Guinea Ecuatorial (país de su madre), Grecia, Escocia, Camerún, Bulgaria, Benín, Siria, Omán, Qatar (4º), Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Croacia, Costa de Marfil (5º), Uganda, RD Congo, Haití, Iraq (6º) y Egipto (9º).

En cambio, le dieron el máximo de puntos en la votación los periodistas de Emiratos Árabes, Irán, Túnez, Marruecos, Algeria, España, Alemania, Brasil, Polonia, Países Bajos e Italia.