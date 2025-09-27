El lateral del Spotify Camp Nou, casi listo

Sigue esperando el FC Barcelona la Licencia de Primera Ocupación que permita al equipo de Hansi Flick volver a jugar en el Spotify Camp Nou. Trabajaron en el club para que el regreso se produjese este domingo ante la Real Sociedad. Consideraba que estaba lista la fase 1A, que permitirá ocupar las dos primeras graderías de las zonas de tribuna y gol sur con 27.000 espectadores. El Ajuntament de Barcelona, sin embargo, tumbó el martes esta opción. Explicaron desde el consistorio que todavía hay aspectos a mejorar por lo que se refiere a la evacuación del estadio y la seguridad y que no podían conceder el permiso.

No gustó la decisión en el Barça, que el mismo martes había organizado una visita para la prensa. Esperan ahora en el club azulgrana que la Licencia de Primera Ocupación llegue para el próximo partido en casa, que se jugará el 18 de octubre con el Girona como rival. También son optimistas desde el Ajuntament, pues consideran que hay tiempo suficiente para que el Barça arregle todo lo que se les ha indicado.

Paralelamente, las obras siguen avanzando en el Spotify Camp Nou. La zona de lateral, que completaría la fase 1B, está ya casi lista. De hecho, según ha podido saber SPORT, está ya todo preparado para recibir la visita de la empresa Dekra, la entidad acreditada por el Ajuntament de Barcelona que debe emitir un informe técnico imprescindible para que el consistorio otorgue la Licencia de Primera Ocupación. La inspección se producirá en los próximos días.

Cuando se pueda ocupar también la zona de lateral, la capacidad ascenderá hasta los 45.000 espectadores. Que se pueda ocupar esta zona es también uno de los requisitos de la UEFA para que el Spotify Camp Nou pueda acoger partidos de Champions. De momento, los de Flick jugarán su primer partido como locales en la competición, ante el PSG, en el Olímpic Lluís Companys, estadio al que volverá este domingo contra la Real Sociedad. Cuando la zona de lateral esté apta, desde el club hablarán con la UEFA para intentar jugar en el Spotify Camp Nou lo que quede de primera fase de la Champions.

Nadie se atreve a aventurarse, pero creen en el Barça que pronto se podrá jugar en el Spotify Camp Nou con 45.000 espectadores.