Desveladas las puntuaciones del Balón de Oro

No pudo Lamine Yamal levantar a sus 18 años el primer Balón de Oro de su carrera. Se quedó a las puertas. Para muchos, de forma injusta. Pero vio (y felicitó con caballerosidad) cómo era Ousmane Dembélé quien levantaba la bola dorada en el Théatre du Chatelet de París, que volvió a vestirse de gala.

El futbolista del PSG se proclamó campeón de Europa con el club parisino y fue determinante a las órdenes de Luis Enrique. Por su lado, el extremo de Rocafonda fue una delicia y la gran inspiración de un Barça de Flick que enamoró al mundo del fútbol en su primer año de proyecto.

DIFERENCIA IMPORTANTE

El de Ousmane no fue un camino de rosas. Las lesiones lo golpearon una y otra vez, las críticas lo persiguieron durante gran parte de su carrera y muchos fueron los que dudaron de que pudiese cumplir con las expectativas que le rodearon desde su llegada al Barça. Pero no se rindió. Se reinventó. Se mudó a París y, tras un año de adaptación, firmó un curso espectacular echándose a sus espaldas a un PSG que, al fin, levantó su ansiada 'Orejona' al vencer al Inter de Milán por un contundente 5-0 en la gran final, celebrada en el Allianz Arena de Múnich.

"Lo que estoy viviendo es excepcional. Ha sido un año increíble con el Paris Saint-Germain. Estoy un poco estresado, no es fácil", arrancó tras recibir el premio. "Es excepcional que Ronaldinho me dé este título. Agradezco al PSG que me buscó en 2023, a su presidente, a todo el equipo y a todo el club. Es una familia increíble. El presidente Nasser es como un padre para mí. El cuerpo técnico ha sido excepcional. Luis Enrique también ha sido como un padre para mí durante toda mi carrera, aunque aún no ha terminado. Gracias a mis compañeros. El equipo ganó este trofeo individual", aseguró un pletórico (y nervioso) Dembélé.

Pasados cuatro días ya de la fiesta en la capital gala, France Football ha dado a conocer cómo quedaron los votos entre los 30 primeros clasificados. Y el TOP-10 fue el siguiente, con más de 300 votos de diferencia entre Lamine y Ousmane:

Ousmane Dembélé: 1,380 Lamine Yamal: 1,059 Vitinha: 703 Mo Salah: 657 Raphinha: 620 Achraf Hakimi: 484 Kylian Mbappé: 378 Cole Palmer: 211 Donnarumma: 172 Nuno Mendes: 171