Tenía razón Flick: aquí no sobraba nadie

El entrenador del Barça habló en rueda de prensa tras la importante victoria en Vitorias frente al Oviedo / Chiringuito

El verano estuvo lleno de rumores y especulaciones sobre cuál sería el traspaso que serviría para dar un respiro a las maltrechas cuentas del Barça. Todas las miradas se dirigían a Araujo, Christensen y Casadó, incluso Eric García, ya que sus posiciones estaban cubiertas.

Y cuando el Chelsea tanteó a Fermín, hubo quien dudó. Aún así, se partía de la idea de que los intereses económicos y deportivos no coincidían. El alivio para la directiva suponía una contrariedad para el entrenador y la dirección deportiva. Ganaron Flick y Deco, que diseñaron una plantilla con todas las demarcaciones dobladas y varios perfiles polivalentes. Una plantilla equilibrada, seguramente la más equilibrada de los últimos años.

Y cuando aún no se han cumplido dos meses de competición, hay que darles la razón: aquí no sobraba nadie. Flick tenía muy claro que, en el fútbol de hoy en día, los títulos los ganan las plantillas. De hecho, ya rotó en los primeros partidos y ahora que han llegado las lesiones, su estrategia se confirma indiscutible.

Cuando ha faltado Lamine, el equipo ha seguido ganando. Ha podido dosificar a Lewandowski con un gran Ferran. En la defensa, la versatilidad de Eric está siendo clave. Antes de su lesión, Fermín aportó goles y eficacia en grado sumo. Y a partir de mañana mismo, sin Gavi, Fermín ni Raphinha, el fondo de armario será determinante. Es más, sin Joan García ni Ter Stegen, la renovación de Szczesny también habrá sido crucial. Chapeau a la planificación de la temporada: el fútbol por delante de la economía. Siempre.