Ter Stegen: "Xavi ha cambiado nuestra mentalidad"

El portero alemán ha atendido a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper "Soy muy feliz", asegura sobre el momento que atraviesa en el Barça

Marc-André, portero alemán cuyo nombre tiene sonoridad francesa, firmó por el Barça en 2014 y el Borussia Monchengladbach recibió doce millones de euros. Zubizarreta siempre ha dicho, no podía ser de otra manera, que aquella fue la mejor operación que realizó siendo director deportivo blaugrana.

Ter Stegen, meta germano cuyo apellido tiene origen holandés, es hoy, casi diez años después de comprometerse con el proyecto blaugrana, uno de los capitanes de la primera plantilla del club deportivo más grande que existe en Catalunya. Cada vez que el Gol Nord grita su nombre y apellido, la historia del Barça le recibe entre sus brazos, consciente de que, parafraseando a Pujol, es culé quien lo vive y quiere serlo.

Historia blaugrana

Solo tiene 30 años y actúa como ‘un dels nostres’ porque ya no necesita reivindicarse como tal, que es la mejor forma de serlo. Acompañado de Xavi Guarte, llega luciendo una sonrisa que solo la felicidad completa sabe dibujar. Siempre ha sido alguien muy seguro de sí mismo, tanto que, en su momento, planteó al club un pulso con Claudio Bravo que, no podía ser de otra manera, ganó.

Ter Stegen posa para SPORT | Valentí Enrich

Su victoria no fue tanto el convertirse en el indiscutible número uno del primer equipo, sino en demostrar y confirmar que debía serlo. Y ahí sigue, casi diez años más tarde, siendo el mejor, sin nadie capaz de apartarle de esos tres palos que se han convertido en su segundo hogar, dulce hogar. Ter Stegen está ya entre los más grandes de la historia del Barça porque un día soñó que podía estar ahí y, sobre todo, porque no ha dejado nunca de trabajar para ocupar esa privilegiada posición.

Rendirse no es un plan

No todo ha sido un camino de rosas para un profesional que también ha tenido que luchar contra los demenios de las lesiones y sus secuelas, contra la exigencia física que pone al límite la resistencia incluso mental. Marc-André ya ha dejado atrás todo eso y hoy, asegura a SPORT durante el reportaje en la Ciutat Esportiva, lo tiene claro: “Soy muy feliz”. El alemán sonríe cuando Valentí Enrich le pide una foto más porque ya sabe que los ‘foteros’ siempre piden más, se sitúa ante el micrófono sin prisas, relajado y profesional. Ter Stegen disfruta de la satisfacción que ofrece saberse capaz de superar un viaje por la oscuridad sin prácticamente sufrir ni un solo rasguño. También eso forma parte del fútbol y rendirse nunca ha sido una opción ni, mucho menos, un plan para alguien cuya mentalidad y trabajo ilimitado le ha llevado donde está.

Capicúa con Xavi

La primera temporada de Ter Stegen en el Camp Nou marca una carrera porque el alemán, junto a Messi, Suárez, Neymar y compañía, ganó el triplete, el segundo de la historia del Barça, con Luis Enrique en el banquillo. Aquella fue, curiosamente, también la última campaña de Xavi Hernández en la plantilla. Ahora el egarense es su entrenador y Marc explica a SPORTque está encantadísimo con la gestión que está realizando su ex compañero y ahora técnico al frente del equipo: “El trabajo que está haciendo Xavi, que ha hecho muchos cambios en la mentalidad del grupo, nos está ayudando a ganar partidos que se complican”, asegura, incidiendo en que no se trata solo de jugar bien, que sigue siendo el camino más corto hacia la victoria, sino también de entender que solo sentirse un equipo campeón te acaba convirtiendo en campeón. Y esa es una filosofía que conecta directamente con la forma de pensar de un guardameta que odia perder y cuyo objetivo nunca es inferior a la perfección. “Este año, hasta ahora, los resultados están siendo buenos” es una frase que pronunció y de la que hay que analizar con especial atención el “hasta ahora” porque, en el fondo, está avisando de la necesidad de no bajar la guardia, de que no hay nada hecho.

Vida completa

Marc-André es feliz, eso ha quedado claro, pero no se permite rebajar la tensión con la que el Barça está gestionando esta tamporada: “Hay que seguir así, en las misma línea, porque queda mucho y queremos cerrarlo todo de nuestro lado”. El alemán no rechaza el papel de favorito que ahora le entrega la clasificación de LaLiga, pero, en el fondo, es un título parcial que no sirve para nada:“Tenemos una pequeña ventaja, pero queda mucho”. Y así es, pero nada mejor que sentirse “bien, tranquilo, también en la situación privada”, para afrontar los próximos meses consciente de que lo más importante para volver a ser feliz ganando no es ganar, sino disfrutar del camino que te lleva a la victoria.