Raphinha se rebela

Rapha es una bendición para sus compañeros: es el primero en presionar y en perseguir a su lateral hasta la línea de fondo propia si es necesario Sin balón, Xavi está encantando con el brasileño; con balón, hay margen de mejora

Tras participar en el primer gol del partido contra el Sevilla, asistir en el segundo y anotar el tercero, Raphinha fue declarado MVP del encuentro. ¿Va a tener continuidad en su rendimiento? La lesión de Dembélé le ha abierto la puerta y su protagonismo el domingo pasado lleva al optimismo.

La aparición de Raphael Dias (Porto Alegre, 26 años) en el universo Barça fue sorprendente por el precio pagado -58 millones de euros, más siete en variables- y por el rendimiento que ofreció en sus primeras apariciones en la gira americana, con gol y dos asistencias ante el Inter de Miami y un golazo, ante el Real Madrid. Xavi buscaba extremos para organizar su equipo y vio en Raphinha un futbolista con velocidad y desborde capaz de adaptarse a las necesidades del equipo.

De hecho, Dembélé y él empezaron la temporada siendo titulares y ellos dos, con Lewandowski, han formado la tripleta de ataque más utilizada por Xavi. Sin embargo, los resultados y el rendimiento irregular del futbolista brasileño han llevado al entrenador a cambiar su idea inicial y optar por los cuatro centrocampistas para los partidos grandes, siendo Dembélé y Lewy los dos delanteros titulares.

Sin duda Rapha ha ido de más a menos, algo que hasta cierto punto es normal teniendo en cuenta las especiales características de juego del Barcelona en el que el peso del extremo es muy grande. Dominar los mecanismos requieren tiempo y práctica y no hace falta insisitir más en la idea porque la historia reciente del club está llena de casos en que auténticas estrellas del fútbol no se han adaptado a la posición.

ACTITUD EJEMPLAR

Nadie puede echarle en cara a Raphinha su capacidad de trabajo. Dos son las razones de su actitud. La primera, su propia historia como futbolista. Se fue de Brasil con apenas 19 años para triunfar pero antes de llegar al Barça y a la selección brasileña tuvo que fajarse en Portugal (Victoria Guimaraes y Sporting), Francia (Rennes) e Inglaterra (Leeds). Nadie le ha regalado nada. La segunda razón de su temperamento tiene que ver con Marcelo Bielsa, su técnico en la Premier, que no admite tiempo para la relajación en los 90 minutos de juego. No tuvo más remedio que aprender rápido.

Raphinha es una bendición para sus compañeros ya que es el primero en presionar la salida del balón de la defensa rival y, también, en perseguir a su lateral hasta la línea de fondo propia, si es necesario. Si ustedes repasan el partido ante el Sevilla lo verán con mucho protagonismo en estas situaciones en los minutos 4’, 32’, 36’, 68’, 75’ y 82’. Sin balón, Xavi está encantando con él; con balón, hay mucho margen para mejorar.

Raphinha fue elegido el mejor jugador del partido tras participar en el 1 a 0 (58’) con un gesto rápido de control y pase en la frontal del área -la zona caliente donde se deben marcar las diferencias- a Kessié para que éste se sacara de la chistera un pase extraordinario para la llegada de Alba. En el 2 a 0 (70’), recibió de Koundé al espacio, ganó la línea de fondo antes de recortar a Rekik y regalar el gol a Gavi. Y en el 3 a 0 definitivo (79’), remató a la red como 9 puro un centro de Alba desde la izquierda. Su trascendencia fue premiada por la crítica, pero con el ánimo de mejorar seguro que su entrenador, en privado, le habrá comentado que su partido no fue redondo.

PROBLEMAS DE DESBORDE

Xavi exige al extremo dos cuestiones básicas. La primera, táctica: dado que los equipos rivales suelen cerrarse mucho acumulando efectivos por delante de su portero, Raphinha debe pegarse a la linea de cal para obligar a la defensa contraria a abrirse, hecho que provoca pasillos interiores por donde crear peligro. La segunda, técnica: el equipo debe mover muy rápido el balón para generar espacios y una de las mejores maneras es preparando situaciones de uno contra uno en la banda. A partir del regate con éxito se generan superioridades que pueden provocar situaciones de gol. Y ahí, Raphinha -como Dembélé- debería tener un papel fundamental.

Sin embargo está teniendo problemas. Ante el Sevilla, en su gran día, apenas saldó con éxito tres opciones de uno contra uno, dos ante Acuña (18’ y 50’) y una, ante Oliver Torres (42’). En el resto, ocho intentos ante el propio Acuña (12’, 20’, 24’, 26’, 28’, 36’, 47’ y 52’), el jugador sevillista salió ganador del duelo. Pero es que además, en ocho acciones más (2’, 3’, 3’, 7’, 20’, 23’, 47’ y 49’), evitó jugársela y decidió pasar el balón hacia atrás. Aunque es verdad que el lateral izquierdo del Sevilla, campeón del mundo con Argentina en Qatar, es un excelente defensor, también es cierto que las estadísticas no dejan en buen lugar el trabajo de Raphinha. Sin duda debe mejorar porque el Barcelona, sin desborde, apenas creó peligro en una primera parte con intención pero sin profundidad ni pegada.

Seguramente la inestable situación del jugador en las últimas jornadas -un día titular; dos, suplente- ha condicionado el atrevimiento del brasileño pero debe saber que si no arriesga, Xavi no lo va a alinear. De hecho, el técnico de Terrassa se quejó amargamente durante la primera parte de los renuncios de su futbolista.

SER VALIENTE TIENE PREMIO

En cambio, mucho cambió el escenario tras el descanso en el que Xavi incidió en su charla sobre Raphinha. Le pidió que se la jugara en el uno contra uno, que atendiera al juego para atacar el espacio a la espalda de la defensa del Sevilla y que estuviera atento a las diagonales para llegar al área en las jugadas que se generaban por el lado contrario. Vamos por partes. En lo que se refiere a las acciones contra Acuña, su lateral, Xavi le pidió que tratara de recibir más arriba ya que durante la primera parte estaba tan alejado del área que era imposible hacer daño.

Respecto a la segunda cuestión, la de no pedir todos los balones al pie sino ofrecerse también al espacio, nos vamos a detener un instante. En la primera parte Raphinha apenas dio profundidad al juego de ataque. Como se siente cómodo recibiendo el balón al pie o, incluso, centrando su posición situándose a la altura de los interiores, su aportación no fue efectiva. Además, con el Sevilla tan hundido, sus cuatro carreras al espacio (7’, 34’, 41’ y 46’) no tuvieron el premio del pase. En la segunda parte, en cambio, todo cambió. A los 70 minutos, un pase de Koundé al hueco acabó con la ya mencionada jugada del 2 a 0, con gol de Gavi y el mérito, de Rapha. A los 72’ fue Ter Stegen quien activó al brasileño al espacio y a los 74’, fue De Jong quien lo lanzó hacia la portería de Bono. Que los extremos -con la velocidad que tienen- quieran recibir al hueco se antoja fundamental para darle sentido a la tradicional amplitud del juego de ataque del Barcelona.

Finalmente, Xavi insiste en que los extremos del lado contrario a la de la jugada llenen el área con una carrera en diagonal que sorprenda a la defensa. Sitúense en el minuto 79’, con jugada de Frenkie y Alba por la banda izquierda y remate desde el interior del área pequeña de Raphinha a la red. Lo había intentado antes, en el 54’, pero todavía debería hacerlo muchas veces más.

EL BALÓN PARADO Y LOS CENTROS

Sus otras dos grandes cualidades todavía no han explotado al cien por cien. Esa rosca maravillosa de fuera hacia dentro que le permite el hecho de jugar a pierna cambiada -zurdo por la banda derecha- debe encontrar muchas más veces a Lewandowski. Su conexión, a día de hoy, no está siendo productiva. En cuanto al balón parado, más de lo mismo. Su excelente golpeo no se ha traducido en goles de falta o en asistencias en córners, por ejemplo. Hay tiempo para mejorar. Raphinha vive como el equipo, progresando adecuadamente, ofreciendo señales de rebelión ante las últimas suplencias y llamando a la puerta de los elegidos de Xavi. El extremo brasileño tiene cualidades y deseo así que el aficionado barcelonista espera poder disfrutar de él en muchas más noches de gloria como la del domingo pasado.