La dura confesión de Lewandowski: "Hace tiempo que no juego a este nivel"

Robert Lewandowski sigue de dulce. A pesar de su edad y de los problemas físicos en el inicio de temporada, el delantero lleva unos registros alucinantes este curso con 10 goles y 3 asistencias en 17 partidos y batiendo registros históricos con su selección. Lewandowski fue crítico al finalizar el partido ante Malta y reveló que ahora sí se sinte plenamente a tope para encarar la temporada: "Hace mucho tiempo que no juego a este nivel", dejó claro el goleador en declaraciones a 'TVP Sport'.

Lewandowski indicó que ahora está disfrutando de cada partido que juega y que se siente listo y preparado para firmar una gran temporada: "Aprecio estos momentos. Me siento menos estresado en la cancha. Eso viene con la edad. Cada partido y cada minuto son una gran alegría. Nos quedan dos últimos partidos y espero que podamos celebrarlo en marzo con la clasificación al Mundial. Estoy disfrutando de todo lo que juego".

El delantero asume galones y espera que Polonia tenga suerte en el sorteo de los play-off para ir al Mundial: "Volveremos a la realidad un poco, y espero que tengamos todo lo necesario para los playoffs. Nos hemos ganado los puntos, y espero que tengamos suerte en el sorteo. Han pasado muchas cosas este año, tanto dentro como fuera del campo. Me alegra que la segunda mitad del año haya estado al nivel que esperábamos", indicó.

Lewandowski está midiendo mucho este curso y ya ha parado en dos ocasiones por problemas musculares, aunque en el Barça tienen claro que se trata de un futbolista que se cuida muchísimo y que sabe perfectamente sus límites. Y a pesar de haber iniciado el curso al ralentí, sus cifras son espectaculares. En el club blaugrana tienen claro que estos descansos harán que el polaco llegue a finales de temporada a tope y puede ser una de las claves del curso.

El delantero se siente preparado para renovar un año más con el Barça y así se lo ha comunicado al club a la espera de que se tome una decisión. No va a forzar nada y esperará a finales de temporada a que el Barça aclare su futuro. Está dispuesto a rebajarse el salario y asumir otro rol si fuera necesario ya que está muy a gusto en el Barça y en Barcelona. Por ahora, sus cifras son difícilmente igualables por cualquier otro delantero de la elite europea.