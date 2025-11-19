La sorprendente petición del Barça a Lewandowski: ¡le dijeron que no marcara goles!

El libro 'Lewandowski: el verdadero', publicado por Sebastian Staszewski, está dando muchísimo que hablar en Polonia. De hecho, el propio jugador admitió en su última rueda de prensa que lo estaba leyendo y se estaba diviertiendo. Una de las informaciones más sorprendentes que explica es sobre la supuesta petición del Barça para que el delantero dejara de hacer goles en las últimas jornadas de la Liga del 2022/23 para evitar pagar un bonus que tenía añadido en su contrato de traspaso si superaba la cifra de 25 goles aduciendo los problemas económicos que atravesaba la entidad barcelonista.

Según explica el libro, el Barça ya había conseguido el título de Liga con Xavi Hernández en el banquillo y el delantero había brillado especialmente en el campeonato. Y fue citado a un despacho tras un entrenamiento para mantener una charla con varios directivos, entre los que se encontraría el presidente, Joan Laporta. Según explica Sraszewski, uno de los directivos le realizó una propuesta que le dejó perplejo: "'Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos'. El jugador lo miró con asombro. Si bien el título de campeón ya estaba decidido, al igual que el premio al mejor goleador, en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera", explica.

Al parecer, según se indica en el libro, el Barça estaba obligado a abonar 2,5 millones de euros adicionales al Bayern en función de un bonus si el polaco superaba la cifra de 25 goles en la Liga, algo que podía haber conseguido. Y, de hecho, se quedó en tan solo 23 tantos en el campeonato nacional durante esa temporada.

Lewandowski no marcó en esos dos últimos encuentros, aunque fue 'Pichichi' de una Liga en la que tuvo un protagonismo y un liderazgo especial sobre el terreno de juego. La biografía explica muchísimos detalles personales y profesionales de Lewandowski a lo largo de su carrera y también algunos desencuentros en la selección, que el propio jugador ha confirmado que realmente pudieron existir.