Ni Mbappé ni Lewandowski: Borja Iglesias elige a su delantero favorito de LaLiga

Ocho años después de su salida de Vigo y después de una carrera extensa en Zaragoza, Espanyol, Real Betis y Bayer Leverkusen, Borja Iglesias regresó al Celta la temporada pasada. Un regreso a los orígenes, donde la leyenda de 'El Panda' comenzó en los campos de Segunda B, como tantos otros talentos formados en A Madroa.

El gallego nunca pudo, sin embargo, debutar en Balaídos, una espina clavada que pudo sacarse con su fichaje en verano de 2024. En su primera campaña como olívico, el delantero cumplió las expectativas. Asumiendo un papel secundario, el santiagués confirmó que su olfato de gol seguía intacto tras su paso efímero por el Leverkusen, donde se proclamó campeón de la Bundesliga. El Panda anotó once goles y repartió tres asistencias para aupar al Celta a la Europa League tras unos años de barbecho continental.

Borja Iglesias, en la concentración de la selección este miércoles en Las Rozas / Ángel Martínez/RFEF

Borja Iglesias continúa este curso con sus buenos registros. El delantero es la principal referencia en los esquemas de Claudio Giráldez, quien valora su sacrificio y espíritu de lucha en cada partido. También los goles, obviamente, aunque eso se da por descontado. El compostelano suma cinco dianas este curso, alguna de ellas de bellísima factura como la lograda frente al Barcelona en Balaídos en la última jornada. Cifras que le han valido para ser internacional con Luis de la Fuente tras dos años de ausencia voluntaria en las convocatorias. Iglesias renunció a La Roja después del beso de Luis Rubiales a Jeni Hermoso.

Su delantero favorito

Borja Iglesias siempre genera ruido. El delantero destaca por su sinceridad y en un test publicado por el Celta de Vigo en sus redes sociales ha escogido quién es el mejor 'killer' de LaLiga a su entender. El gallego eligió al delantero del Espanyol Kike García como su referente. Ni Mbappé ni Lewandowski: el atacante conquense, el obrero del gol.

De Jong, en un lance del partido con Borja Iglesias / AP

El atacante celeste también apuntó al que él considera el mejor '9' de la actualidad, decantándose por el noruego Erling Haaland, del Manchester City. Mientras que a nivel histórico, el Panda se queda con el marfileño Didier Drogba, quien gozó de sus mejores años deportivos en el Chelsea de José Mourinho. Tres delanteros a la antigua usanza, ratones del área y que destacan y destacaron por su envergadura y facilidad para el remate.

Opciones de Mundial

Iglesias repitió convocatoria con España en este segundo parón internacional. El gallego, no obstante, no saltó al césped ni ante Georgia ni contra Turquía. Mikel Oyarzabal, que parece fijo para De la Fuente debido a su gran momento, y Álvaro Morata estarán en el Mundial, aunque el Panda mantiene sus aspiraciones intactas de acudir a la cita.