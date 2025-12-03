Souza, una oportunidad de mercado que viene de Brasil

Fichar un lateral izquierdo no está dentro de las prioridades del Barça para el próximo curso. Esta posición está triplicada si se tiene en cuenta a Jofre Torrents y, además, el club busca un extremo izquierdo —a la espera de lo que ocurra con Marcus Rashford—, un central zurdo que ocupe el vacío dejado por Íñigo Martínez y un lateral derecho. Sin embargo, el mercado ofrece, a veces, oportunidades no programadas que no hay que dejar pasar.

Y una de ellas es Joao Vitor de Souza, el emergente lateral zurdo del Santos, de tan solo 19 años. Es una de las grandes revelaciones del Brasileirao 2025, que baja el telón este domingo. Ha logrado brillar y hacerse un nombre propio en un escenario adverso, de máxima dificultad, con el Peixe viéndose inmerso en la lucha por la permanencia.

Souza es un lateral valiente, prototipo de la escuela brasileña: ofensivo, de largo recorrido, que ocupa toda la banda. Fuerte y con una buena envergadura para su posición (mide 1,83 m), tiene unas condiciones físicas óptimas. Apunta muy buenas maneras. Y no solo es el Barça quien maneja informes que recomiendan su contratación. El Bayern de Múnich y los principales clubes italianos han empezado a moverse entre bastidores. Su traspaso se realizará en los próximos meses, pero un descenso del Peixe el domingo lo precipitaría todo. El equipo de Neymar no tiene margen para el error en las dos últimas jornadas ligueras.

El Barcelona tiene un as negociador bajo la manga, en forma de los 2,9 millones de euros, olvidados en Brasil, que algún día deberá querer cobrar. El montante corresponde a una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que, en diciembre de 2020, le dio la razón en uno de los pleitos que se arrastraban con el Santos por el traspaso de Neymar Jr., cerrado en mayo de 2013.

El Barça se está planteando utilizar esta deuda con el Peixe, que ahora mismo no tiene condiciones para abonarla, para bloquear al futbolista y abaratar su traspaso.

En 2021, con Joan Laporta de nuevo en la presidencia, el Santos se puso en contacto con el Barça para hilvanar un acuerdo que evitara que el club blaugrana fuera a la FIFA y pidiera una sanción por impagos. Entonces, se acordó que los blaugrana tendrían prioridad en dos canteranos santistas: el central Kaiky, que fue traspasado al Almería en julio de 2022 por 7 millones de euros, y el extremo zurdo Ángelo Gabriel, que, un año después, en el verano de 2023, se comprometió con el Chelsea por 15 ‘kilos’ y que ahora juega en el Al-Nassr, en Arabia.

Souza es el lateral más atractivo surgido en las últimas temporadas en Brasil. Va a ser un jugador top, con calidad superior a la de Denner (Corinthians), que también había llamado la atención al Barça. En febrero cumple los 18 y fue vendido al Chelsea en marzo por 10 millones de euros tras su buen papel en la Copinha, el torneo de base con más tradición en el fútbol brasileño que se disputa cada mes de enero.