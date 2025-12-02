El Arsenal más rápido que el Barça: ata a los gemelos Quintero

El dominio financiero de la Premier League se impone en toda la cadena transaccional del fútbol mundial, lo que también incluye desde hace algunas temporadas el mercado de jóvenes valores surgidos en Sudamérica.

Chelsea y City, con sus respectivos clubes satélites, abanderan las incursiones inglesas con un método que recuerda a la pesca de arrastre. No son los únicos; de hecho, todos los equipos Premier son ahora mismo muy activos en una de las regiones del planeta donde más surge talento precoz.

El último movimiento a destacar se ha producido esta semana cuando, desde Londres, se ha señalado que el Arsenal lo tendría hecho con los gemelos ecuatorianos Edwin y Holger Quintero, de tan solo 16 años, de la base del Independiente del Valle, internacionales ya en categoría sub-20.

Quien rastrea el mercado sudamericano tenía pleno conocimiento del potencial de estos dos futbolistas, surgidos en el club ecuatoriano que mejor trabaja las categorías formativas y que, en los últimos años, se ha convertido en referencia continental.

De los Rayados han salido futbolistas que triunfan en grandes de Europa como Moisés Caicedo (Chelsea) o el central Willian Pacho, a quien Luis Enrique convirtió en campeón de Europa la última temporada en el PSG.

El Arsenal ya cuenta con otro ex Independiente en sus filas, el central zurdo Piero Hincapié, llegado este verano del Bayer Leverkusen. Ahora ha apostado decididamente por dos jóvenes valores. Los Gunners, así como todas las secretarías técnicas del Viejo Continente, manejaban muy buenos informes de estas dos joyitas, de fútbol atractivo. Tenían prisa y han decidido ejecutar su fichaje, dejando en fuera de juego a sus competidores, entre ellos el Barça. Esta es una apuesta a medio plazo.

La operación está estructurada. La venta entre clubes se concretará en los próximos días por un valor que no ha trascendido. Edwin y Holger Quintero, que están en Londres pasando las pertinentes revisiones médicas, regresarán a Ecuador. Su salto hacia la Premier se realizará solo en un año y medio, en el verano de 2027, cuando hayan cumplido la mayoría de edad.

Edwin es un extremo zurdo con prestaciones de ambidiestro. Muy técnico, regateador, de pie educado, goleador y con capacidad para jugar en los dos lados del ataque, es un atacante de calidad indiscutible. Mientras, su hermano Holger es un '10' ofensivo que también destaca por sus dotes técnicas. Ligero, veloz, con buena lectura, se incorpora muy bien desde la segunda línea.

De Kendry a los gemelos Quintero

La historia se repite. La última gran promesa surgida en Independiente fue otro '10', Kendry Páez, que el Chelsea fichó a principios de 2023 cuando aún tenía 15 años. El traspaso puede acabar alcanzando los 20 millones de euros. La imposibilidad de controlarlo creó decepción en la secretaría técnica blaugrana, donde había el convencimiento de que el futbolista tenía perfil Barça.

El internacional absoluto ecuatoriano dio el salto a Europa este último verano cuando cumplió los 18. A diferencia de lo que ha ocurrido con el brasileño Estevao, los Blues no se lo quedaron en un principio y lo han enviado este curso a su club en la Ligue 1, el Racing Estrasburgo.

Otro de los canteranos de Independiente que han sido vendidos a Europa es Jefferson Lerma, vendido al Borussia Dortmund en 2024 por 4 millones de euros. Este centrocampista, que aún tiene 17 años, está teniendo dificultades para contar con minutos en el primer equipo. Su desembarque en la Bundesliga está programado para el verano de 2026.