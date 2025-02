Los 2,9 millones de euros del Barça olvidados en Brasil

El Barça tiene 2,9 millones de euros olvidados en Brasil, que algún día deberá cobrar. El montante corresponde a una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que, en diciembre de 2020, le dio la razón en uno de los pleitos que se arrastraban con el Santos por el traspaso de Neymar Jr., cerrado en mayo de 2013.

La victoria del Barça se debió porque el club paulista cometió una perogrullada. En el verano de 2016, debería de haber notificado al Barça sobre la oferta presentada por el Inter de Milán por Gabigol, jugador sobre el cual los blaugranas mantenían desde 2013 un derecho de preferencia y de tanteo por uno de los acuerdos paralelos a la transacción de Neymar. Y el Peixe no lo hizo, no se sabe por qué.

El Barcelona no tenía ningún interés en fichar al ‘9’ santista, que llegó a ser observado in situ en la Vila Belmiro por el entonces secretario técnico, Robert Fernández.

En ese mismo verano, la dirección deportiva se decantaría por Paco Alcácer (se pagaron 30 millones de euros al Valencia) después de desdeñar la contratación de Gabriel Jesus, que terminó en el City por 32 ‘kilos’ cuando el Barça tenía una precio cerrado de compra de 25 con el Palmeiras.

Al Barça, pues, le cayeron del cielo estos 2,9 millones de euros y celebró la victoria en el TAS con una nota pública. Allí todo se terminó, porque nadie en las oficinas de Aristides Maillol ordenó que el Santos efectuara el pago pendiente. El tema entró en la carpeta de asuntos pendientes.

Los brasileños fueron los que se mostraron verdaderamente preocupados por la situación. Cuando el empresario de origen español, Andrés Rueda, llegó a la presidencia del Peixe puso en marcha un plan de reestructuración de deudas.

Fue, entonces, en los últimos meses de 2021, cuando llamó al Barça, ya presidido por Joan Laporta, con el objetivo de coser un acuerdo y evitar que los catalanes accionaran a la FIFA, lo que derivaría en un ‘transfer ban’ (imposibilidad de realizar cualquier tipo de fichajes y registrar nuevas inscripciones) por impago.

Se firmó un armisticio, que sellaba la paz entre los dos históricos clubes tras ocho años de rifirrafes judiciales, algunos de ellos insuflados desde la sombra por personas muy cercanas a Florentino Pérez, que nunca digirió que Neymar prefiriese el Barça al Madrid.

Kaiky y Ángelo Gabriel, en el radar blaugrana

Para evitar que el Barcelona se fuera a la FIFA, se estableció que tendría prioridad y derecho de tanteo sobre dos ‘joyas’ del Peixe: el central Kaiky y el extremo zurdo Ángelo Gabriel, los dos canteranos más destacados, internacionales en categoría de base y con un futuro prometedor.

Si los blaugranas se decidía a fichar a alguno de ellos, se descontaría del traspaso los 2,9 millones de euros pendientes. Después se supo que se estableció un precio de compra para el Barça de 20 millones por el zaguero y 35 por el delantero, lo que era una pura formalidad.

Andrés Rueda, entonces presidente del Santos, con Ángelo, la perla que el Barça controlaba / Pedro Aze vedo/SPF

Kaiky fue traspasado el Almería en julio de 2022 por 7 millones de euros, y, un año después, en el verano de 2023, Ángelo Gabriel se comprometió por el Chelsea por 15 ‘kilos’.

El Barça fue notificado por el Santos, pero no movió ficha por ninguno de los dos, maniatado por el Fair Play Financiero. Y allí, el asunto de los 2,9 millones de euros entró en stand by y nunca más se supo.

Ahora, cuando se pregunta al Santos sobre la cuestión, prefieren mandar balones fuera y no comentar nada. Quien participó como negociador por parte del club brasileño, y ya no está en el día a día de la entidad, asegura en off que, en el momento en el que el Barça no quiso ni a Kaiky ni a Ángel Gabriel, se extinguió la deuda. Hay una cierta nebulosidad en torno a este asunto desde la óptica brasileña.

Abogados especialistas en derecho deportivo consultados por SPORT afirman que las sentencias del TAS no prescriben. Por lo tanto, según esta versión, al Barça aún le deben 2,9 millones de euros. Otra historia es que no esté exigiendo su pago.

Estos letrados explican que incluso habría un camino paralelo para percibir el monto, que sería a través de un acuerdo a tres bandas.

En un escenario hipotético, el Barça podría fichar a un futbolista de otro club brasileño, que le debe al Santos como mínimo tres millones de euros por la liquidación de antiguas operaciones. En un acuerdo entre todas las partes involucradas, se podría establecer que el Barcelona restara los 2,9 millones de euros que le debe el Santos en el traspaso de este jugador de un tercer club.

De esta forma, se extinguiría la deuda del Peixe con el Barça y la de este otro club brasileño con el propio Santos. No es nada habitual este tipo de operaciones, pero es factible realizarlas desde el punto de vista jurídico.

La nueva realidad del Santos

El Santos vive un mes de euforia con la repatriación de Neymar Jr., la presencia del cual, en palabras del propio crack y de su padre, tiene que servir para “levantar de nuevo al club”.

Neymar Jr. celebra su primer gol en esta nueva etapa en el Santos FC / EFE

En los cinco meses de contrato (de febrero a junio de este 2025), el astro se embolsará 2,5 millones de euros netos de ficha, además del 75% de lo recaudado con nuevos patrocinadores. Se están cerrando refuerzos para agradar al astro. Incluso hay un proyecto para reformular la histórica Vila Belmiro.

El Peixe, presidido por el histórico dirigente Marcelo Teixeira, tiene cash. Ahora solo falta que el Barça se decida a cobrar lo que le deben.