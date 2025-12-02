El consejo de Matthäus a Schlotterbeck: "Me lo pensaría muy bien"

La información de ‘Bild’ sobre la decisión de Nico Schlotterbeck de no renovar con el Borussia Dortmund ha disparado los rumores sobre su futuro. El central alemán de 26 años es uno de los defensas más cotizados del mercado y su negativa de ampliar el contrato que lo une a su actual club hasta 2027 para dar el salto a la élite europea ha provocado que muchos equipos, entre ellos el FC Barcelona, contemplen su fichaje como una buena oportunidad de mercado.

No es ningún secreto que a Hansi Flick le gustaría incorporar un especialista para el perfil izquierdo del centro de la zaga blaugrana tras la inesperada salida de Iñigo Martínez el pasado verano. El Barça aún no ha encontrado un sustituto de garantías y, aunque Gerard Martín tendrá continuidad en esta demarcación, la dirección deportiva encabezada por Deco está muy atenta a todo lo que sucede en el mercado. Schlotterbeck, en este sentido, podría ser un gran refuerzo para la retaguardia en caso de que la situación económica de la entidad permita afrontar una operación de estas características.

En Alemania, mientras tanto, el ‘ruido’ alrededor del central no deja de crecer. Una leyenda del fútbol teutón, por ejemplo, ha dedicado su columna de opinión en 'Sky Sport' para hablar del tema. Lothar Matthäus ha aconsejado a Schlotterbeck que piense “muy bien” si realmente le conviene salir del Borussia Dortmund. “Sin ninguna duda, podría ganar más en otros clubes, pero es el capitán de un proyecto fantástico que actualmente es tercero en la Bundesliga y está en una posición prometedora en la Champions League y la Copa”, ha opinado.

“Schlotterbeck ha logrado muchas cosas en Dortmund y lo valoran mucho. Si yo fuera él, pensaría muy bien si dejar el club o quedarme. El equipo tiene que aprender de sus errores para reducir la distancia con el Bayern Múnich, pero tiene un gran potencial con Guirassy, Nmecha, Adeyemi, Kobel en la portería... Tiene a cinco jugadores de nivel mundial y el resto de la plantilla no está mal”, ha considerado el exfutbolista alemán.

El Bayern es uno de los clubes más interesados en Schlotterbeck, pero desde Alemania se ha dejado muy claro que el Borussia Dortmund priorizará vender al futbolista a un equipo extranjero. En cualquier caso, queda un año y medio para que expire el vínculo contractual de Nico, por lo que en el Signal Iduna Park no deben perder el tiempo para encontrar una solución al culebrón.